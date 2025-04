W związku z planowanymi uroczystościami pogrzebowymi papieża Franciszka w Watykanie, prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o ogłoszeniu dnia pogrzebu dniem żałoby narodowej w Polsce. Ma to na celu umożliwienie Polakom godnego upamiętnienia postaci Ojca Świętego. Prezydent wraz z małżonką uda się do Rzymu, gdzie weźmie udział w ceremonii pogrzebowej, reprezentując polskie władze państwowe.

Reklama

Decyzja ta została ogłoszona oficjalnie i spotkała się z poparciem ze strony władz ustawodawczych i obywateli. Żałoba narodowa wiąże się m.in. z opuszczeniem flag do połowy masztu oraz odwołaniem imprez masowych i rozrywkowych na czas jej trwania.

Para prezydencka weźmie udział w pogrzebie papieża Franciszka. Poleci też marszałek Hołownia

Do Watykanu uda się także marszałek Sejmu Szymon Hołownia, któremu towarzyszyć będzie oficjalna delegacja posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie trwa ustalanie jej składu we współpracy z przedstawicielami klubów parlamentarnych i poselskich. Delegacja ma charakter ponadpartyjny i symboliczny – jej zadaniem jest oddanie hołdu papieżowi w imieniu całego narodu.

Udział przedstawicieli parlamentu w tak ważnym wydarzeniu religijnym i historycznym jest wyrazem jedności państwa w chwilach wymagających wspólnej obecności i reprezentacji międzynarodowej.

W uroczystościach w Watykanie marszałkowi towarzyszyć będzie delegacja posłów. Skład delegacji jest ustalany z przedstawicielami klubów parlamentarnych i poselskich zaznaczono w oświadczeniu opublikowanym na koncie Sejmu.

W związku z organizacją uroczystości pogrzebowych pierwotnie zaplanowane na ten dzień zgromadzenie posłów i senatorów w Gnieźnie odbędzie się w piątek, 25 kwietnia dodano.

Pogrzeb papieża Franciszka zaplanowano na sobotę, 26 kwietnia

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w Watykanie, w Rzymie. Na czas uroczystości planowana jest obecność licznych delegacji z całego świata, w tym głów państw, premierów i przedstawicieli Kościołów. Ceremonia będzie miała charakter państwowy i religijny, zgodny z protokołem obowiązującym w przypadku papieży.

W związku z wyjazdem polskiej delegacji, pierwotnie zaplanowane na ten sam dzień uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów w Gnieźnie zostanie przesunięte. Nowy termin spotkania to piątek, 25 kwietnia. Decyzja ta została podjęta w celu umożliwienia udziału parlamentarzystów w uroczystościach pogrzebowych bez konieczności rezygnacji z innych obowiązków.

Żałoba narodowa w Polsce po śmierci papieża Franciszka

Po śmierci papieża Franciszka, prezydent Andrzej Duda ogłosił żałobę narodową w Polsce. To symboliczny gest, który ma na celu uhonorowanie pontyfikatu i życia Ojca Świętego. Dzień żałoby narodowej przypadnie na dzień uroczystości pogrzebowych w Watykanie. W tym czasie w całym kraju flagi zostaną opuszczone do połowy masztu, a instytucje państwowe i obywatele będą mieli okazję uczcić pamięć papieża. Oznacza to, że część wydarzeń zaplanowanych na najbliższą sobotę, może się nie odbyć.

Zapowiedziano już, że obchody tysiąclecia Korony Polskiej, które miały przebiegać 26 kwietnia, zostały przesunięte na niedzielę. Pokazy oraz przewidziane koncerty odbędą się 27 kwietnia.

Andrzej Duda podkreślił duchowe i historyczne znaczenie papieża Franciszka dla Polski. Prezydent RP wraz z małżonką uda się do Rzymu, by osobiście uczestniczyć w pogrzebie Ojca Świętego.

Reklama

Zobacz także: Czy następny papież będzie pochodził z Afryki? Ten kardynał ma ogromne szanse