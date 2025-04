Książę William na pogrzebie papieża Franciszka – król Karol III nieobecny

Papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny rano, co natychmiast wywołało poruszenie na całym świecie. W związku z jego śmiercią na królewskich rezydencjach w Londynie opuszczono flagi do połowy masztu, co jest wyrazem szacunku wobec głowy Kościoła katolickiego. Rodzina królewska zareagowała szybko i oficjalnie – Pałac Kensington wydał komunikat, w którym poinformowano o decyzji króla Karola III w sprawie uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych.

Reklama

Książę William będzie reprezentował ojca na pogrzebie papieża Franciszka

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, to książę William będzie reprezentować brytyjską monarchię podczas ceremonii pogrzebowych papieża Franciszka. Pałac Kensington potwierdził jego obecność, wskazując, że decyzja została podjęta w porozumieniu z królem Karolem III. Obecność księcia Williama na pogrzebie stanowi ważny gest dyplomatyczny i symboliczny, zwłaszcza że nieobecność samego monarchy może być odczytywana jako nieoczekiwany zwrot.

Król Karol III spotkał się z papieżem Franciszkiem tuż przed jego śmiercią

Choć król Karol III nie weźmie udziału w uroczystościach pogrzebowych, to niedawno spotkał się z papieżem Franciszkiem w Domu Świętej Marty. Wizyta ta miała miejsce zaledwie kilka dni przed śmiercią papieża i trwała około 20 minut. W spotkaniu uczestniczyła również królowa Kamila. Spotkanie miało miejsce z okazji 20. rocznicy ślubu królewskiej pary i było postrzegane jako symboliczny i ważny moment w relacjach między Watykanem a brytyjską monarchią.

Król Karol III i królowa Kamila przesłali oficjalne kondolencje po śmierci papieża Franciszka. Oświadczenie, które wystosowali, podkreślało szacunek i uznanie dla jego duchowej roli oraz wkładu w dialog międzyreligijny. W Londynie na znak żałoby opuszczono flagi do połowy masztu na wszystkich królewskich rezydencjach. Ten gest spotkał się z uznaniem w międzynarodowych mediach.

Pogrzeb papieża Franciszka

Watykan przygotowuje się na przyjęcie wielu światowych przywódców podczas ceremonii pogrzebowych papieża Franciszka. Wśród potwierdzonych uczestników znajdą się m.in. premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent USA Donald Trump oraz prezydent Francji Emmanuel Macron. Obecność tych postaci świadczy o globalnym znaczeniu osoby zmarłego papieża i jego wpływie na arenie międzynarodowej.

Warto przypomnieć, że polska delegacja z Andrzejem Dudą pojawi się na pogrzebie papieża Franciszka.

Reklama

Zobacz także: Wylosowano Polaka. To on będzie zarządzał Watykanem po śmierci papieża Franciszka