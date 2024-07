1 z 5

Wow! Wow! I jeszcze raz wielkie WOW! Marta Żmuda-Trzebiatowska zachwyciła wszystkich na premierze "Otwarcia sezonu" w Teatrze Kwadrat. Aktorka spodziewa się pierwszego dziecka razem z Kamilem Kulą. (Zobacz też: Marta Żmuda-Trzebiatowska jest w ciąży? Mamy komentarz!)

Marta na tę okazję wybrała białą suknię do samej ziemi przyozdobioną przy dekolcie srebrnymi świecidełkami. Do całości dobrała srebrne puzderko oraz białe sandałki na obcasie. My zwróciliśmy uwagę oczywiście na jej ciążowy brzuszek, który rośnie z każdym dniem coraz szybciej oraz na... jej biust!

Jak wam się podoba jej stylizacja? Zobaczcie więcej zdjęć w galerii i sami oceńcie w naszej sondzie!

