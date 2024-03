Mała Ania z "Warsaw Shore" i Artur Sowiński znowu zostaną rodzicami. Była gwiazda "Ekipy z Warszawy" pochwaliła się ciążowym brzuszkiem, oficjalnie obwieszczając, że jest w drugiej ciąży.

Mała Ania będzie miała kolejnego synka czy córeczkę?

Mała Ania z "Warsaw Shore" jest szczęśliwą żoną Artura Sowińskiego, byłego mistrza KSW w wadze piórkowej. Na początku 2022 roku ich rodzina powiększyła się i powitali na świecie swojego pierwszego syna Natana. Ponad dwa lata później, znowu dzielą się swoim szczęściem. Mała Ania pokazała ciążowy brzuszek i zdradziła, że jest w drugiej ciąży! Opublikowała nagranie, na którym wraz z mężem sprawdzają test ciążowy. Podpisali go wymownym: "Nie spodziewaliśmy się", a reakcja, którą mogli zaobserwować ich fani w sieci była rozbrajająca.

Mała Ania po raz pierwszy zaprezentowała duży ciążowy brzuszek.