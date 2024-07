1 z 12

To już pewne! Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula zostaną rodzicami. Jak podał "Fakt" aktorka jest w czwartym miesiącu ciąży. Sprawdziliśmy te doniesienia.

Tak, to prawda. Marta i Kamil spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Są szczęśliwi. Marta czuje się bardzo dobrze - powiedziała nam Gabriela Piekarniak menedżerka aktorki.

Gwiazdor serialu "Na dobre i na złe" Kamil Kula i Marta Żmuda-Trzebiatowska pobrali się we wrześniu 2015 roku. Dla wielu było to zaskoczenie, bo przez dłuższy czas nikt nie wiedział, że są parą. Marta i Kamil poznali się w Teatrze Kwadrat, gdzie razem grali. Do tej pory grają razem w sztukach i jak na razie nic się nie zmieni. Marta czuje się w ciąży świetnie i będzie dalej pracować.

Kamil Kula jest młodszy od Marty o 5 lat i jest bardzo podziwiany za swój talent i urodę. Niedawno wygrał w Party.pl plebiscyt na najprzystojniejszego aktora w Polsce z młodego pokolenia.

Przyszłym rodzicom serdecznie gratulujemy. I zapraszamy Was do galerii ze zdjęciami Marty i Kamila z ostatnich dwóch lat.

