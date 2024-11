Rodzina Borysewiczów z "Rolnik szuka żony" niedługo znowu się powiększy. Rolniczka nie ukrywa już rodzinnego szczęścia i pochwaliła się przepięknymi zdjęciami, na których nie tylko prezentuje ciążowy brzuszek ale również nieocenioną radość, pozując w ramionach męża. Przepiękne zdjęcia na pamiątkę zrobiły ich dzieci.

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" w ciążowej sesji

W życiu uczestników "Rolnik szuka żony" w ostatnich miesiącach nie brakuje powodów do ogromnej radości. W maju Ania i Jakub z 10. edycji powitali na świecie swojego synka Dariusza. Kilka miesięcy później również Waldemar i Dorota z tej samej edycji zostali rodzicami córeczki, dla której wybrali imię Dominika. Na początku tego roku urodziła się także Gracja, córeczka Marty i Pawła Bodziannych. Jednak to nie koniec radosnych nowin wśród uczestników "Rolnik szuka żony". Niedawno wieści o ciąży potwierdzili Małgorzata Borysewicz i Paweł Borysewicz. Niedługo na świecie pojawi się ich trzecie dziecko.

Małgorzata Borysewicz opublikowała w sieci serię zdjęć, które zrobiły jej dzieci. Trzeba przyznać, że Rysiu i Blanka przepięknie uchwycili miłość i szczęście swoich rodziców:

Czas oczekiwania - napisała Małgorzata Borysewicz.

To jedne z pierwszych zdjęć, którymi dzielą się w oczekiwaniu na przyjście na świat kolejnego maleństwa. Internauci zaczęli domyślać się, że niedługo rodzinka Borysewiczów może się powiększyć, ale rolniczka początkowo z dystansem podchodziła do komentowania domysłów fanów. W jednym z tajemniczych wpisów napisała: "Czuję, że chcę Wam podziękować, tak po prostu. Nic nie mówię, nic nie komentuję, bo może też po prostu trochę się boję… ale gorąco wierzę w to, że będzie cudownie".

Pod nowymi zdjęciami Borysewiczów z "Rolnik szuka żony", którzy już oficjalnie dzielą się swoją radością z oczekiwania na przyjście na świat kolejnego dziecka, internauci nie szczędzą gratulacji:

Gratulacje Kochani

Gratuluję, zdrówka, myślę że dziewczynka

A ja myślę, że chłopczyk

Jak ja was uwielbiam! Szczerzy i prawdziwi. Gratulacje i szczęśliwego rozwiązania

Gosia jak ja oglądam zawsze twój profil to mnie taka radość bierze od środka. Cieszę się waszym szczęściem i gratuluję. Nowe żyćko to jest to

Najpiękniejsi! Jeszcze więcej miłości

Cudownie, że na siebie trafiliście - komentują fani.

Małgorzata Borysewicz są już rodzicami Ryszarda oraz Blanki. Do tej pory nie podzielili się tym, czy spodziewają się drugiego synka czy może drugiej córeczki. Borysewiczowie niedawno świętowali swoją szóstą rocznicę ślubu i dzielili się z fanami swoją coraz większą miłością, a teraz okazuje się, że jest jeszcze jeden powód do radości i tego, by miłość stawała się jeszcze silniejsza. Cudowne wiadomości! Przyszłej mamie i maleństwu oraz całej rodzinie życzymy dużo zdrowia i spokoju!

