Emma Watson to jedna z najlepiej ubranych gwiazd ostatnich lat. Aktorka znana przede wszystkim z filmów o Harrym Potterze i kampaniach reklamowych Burberry, tym razem zawiodła? Gwiazda na rozdaniu Złotych Globów 2014 w Beverly Hills pojawiła się na czerwonym dywanie w dość ciekawej kreacji pochodzącej z kolekcji Christian Dior Couture.

Emma Watson, miała na sobie czerwoną kreację Diora z otwartym tyłem. Gwiazda jednocześnie miała na sobie czarne spodnie do połowy łydki. Gwiazda swój look uzupełniła szpilkami Rogera Viviera i perłowym kolczykiem w lewym uchu, również od Diora. Jak oceniacie ten nowatorski look? Jako hit, czy kit? Odpowiedzcie w naszej sondzie!