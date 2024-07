To już pewne! Katarzyna Zielińska odchodzi z serialu "Barwy szczęścia" a postać przez nią grana najprawdopodobniej będzie musiała zniknąć z telenoweli. Aktorka w rozmowie z magazynem "Party" przyznaje, że ma nadzieję, że serialowa Marta nie podzieli losu Hanki Mostowiak z "M jak miłość", która została uśmiercona w wielkim hicie TVP. Widzowie chyba nigdy nie zapomną, jak grana przez Małgorzatę Kożuchowską Hanka jadąc samochodem uderza w kartony. Czy Katarzyna Zielińska również chciałaby, żeby jej postać odeszła z serialu w podobnych okolicznościach? Czy już wie, jak zakończy się jej rola w "Barwach szczęścia"?

To nie do mnie pytanie, mam nadzieję, że nie... Ale jestem ciekawa, co się stanie z Martą.