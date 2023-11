W nowym, wtorkowym odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą nową aktorkę, która wcieli się w znaną wszystkim bohaterkę. Mowa o... Natalii Mostowiak! Wcześniej w jej postać wcielała się Marcjanna Lelek, która z kultową "eMką" pożegnała się już trzy lata temu. Kto ją zastąpi? Widzowie poznali decyzję produkcji! Są zaskoczeni... podobieństwem dwóch pań. Zobaczcie sami!

Już jakiś czas temu serialowa Natalia Mostowiak zniknęła z "M jak miłość". Dziewczyna wyjechała do Australii, wraz z m.in. ojcem Markiem (w tej roli Kacper Kuszewski). W międzyczasie okazało się, że aktorka wcielająca się w postać Natalki odchodzi z produkcji. Marcjanna Lelek, bo o niej mowa, postanowiła skupić się na studiach i nowych projektach. Z kultową "eMką" była związana od ósmego roku życia, grała w niej aż 15 lat! W jednym z wywiadów przyznała, że praca na planie była dla niej wielkim przeżyciem, ale miała również swoje minusy:

To było dość nietypowe dzieciństwo. Oczywiście wiązało się to z wieloma przygodami i jestem bardzo wdzięczna za to, że moje życie wyglądało właśnie w ten sposób, bo to mnie w jakiś sposób ukształtowało i ukierunkowało. Ale dla dziecka taka praca na planie miała też swoje minusy. Nie raz się zdarzało, że gdy miałam jakieś swoje plany, na przykład szkolną wycieczkę, to musiałam z nich rezygnować, bo akurat wtedy musiałam się pojawić na planie zdjęciowym. Dla 10-latki to nie jest łatwe. Ta przygoda w serialu miała więc swoją cenę

mówiła Lelek w Super Expressie