Marek: „M jak miłość” i fryzura na Mostowiaka

Nie można mówić o telenoweli Ilony Łepkowskiej, nie wspominając o tym, kim jest Marek. „M jak miłość” wykreowało kilka postaci, które na dobre zapisały się w popkulturze. W rolę członka rodziny Mostowiaków wcielił się Kacper Kuszewski. Aktor najprawdopodobniej już zawsze będzie kojarzony przede wszystkim z tą postacią, choć wystąpił też w kilku innych serialach, a nawet filmach. Marek Mostowiak to bez wątpienia jedna z najbardziej skomplikowanych postaci „M jak miłość”. Początkowo sprawia swojej rodzinie mnóstwo problemów, by później przejść wielką przemianę. Do łatwych nie zalicza się też jego życie uczuciowe, które na zawsze pozostanie naznaczone tragiczną śmiercią żony Hanki. Tak jest – tej Hanki Mostowiak, która swoim samochodem wbija się w kartony. Ona przeszła do historii telewizji dzięki tej niezapomnianej scenie, on zasłynął swoją charakterystyczną fryzurą, którą z czasem fani nazwali po prostu – „na Marka Mostowiaka”. Podobnie jak grająca jego żonę Małgorzata Kożuchowska, Kacper Kuszewski także pożegnał się z telenowelą, a jego odejście wywołało sporo emocji. Aktor skrywa wiele tajemnic, o których nadal mnóstwo fanów nie ma pojęcia. Jak mało kto, strzeże też swojej prywatności przed mediami. Poznajcie historię amanta „M jak miłość”.

Spis treści:

Gdyby zapytać fanów telenoweli Ilony Łepkowskiej, kto jest największym amantem, prawdopodobnie mnóstwo telewidzów powiedziałoby: Marek. „M jak miłość” przyzwyczaiło Polaków do tego, że życie uczuciowe bohaterów jest bardzo skomplikowane. Nie inaczej jest w przypadku najmłodszego syna Basi i Lucjana Mostowiaków, który zdecydowanie należy do barwniejszych postaci serialu. Poznajemy go już w pierwszym odcinku, gdy po pobycie w Niemczech wraca do rodzinnej Grabiny. Marek pojawia się w domu akurat w dniu czterdziestej rocznicy ślubu rodziców. Jednak mężczyzna nie jest witany z otwartymi ramionami. Wszystko przez jego przeszłość. Najmłodszy syn Basi i Lucjana przez bardzo długi czas uchodził za czarną owcę w rodzinie. Nigdy nie był pilnym uczniem, kilka razy został nawet wydalony ze szkoły. Do Niemiec uciekł, by zarobić na życie. W końcu Basi udaje się namówić Lucjana, by dał synowi jeszcze jedną szansę.

Po powrocie po Polski Marek Mostowiak szybko zakochuje się w Hance Walisiak, którą sprowadza do rodzinnego domu. Basia i Lucjan jednak nie akceptują jego związku. Bohater grany przez Kacpra Kuszewskiego nie ma pojęcia, że Hanka przez długie lata obwiniała Mostowiaków za śmierć swoich rodziców. Kobieta planuje uwieść Marka, wziąć z nim ślub, a na koniec pozbawić go majątku. Choć początkowo jedynie udaje, że zależy jej na najmłodszym synu Basi i Lucjana, z czasem naprawdę się w nim zakochuje. Para bierze ślub w tajemnicy, ale nad ich relacją szybko pojawiają się czarne chmury. Gdy Marek dowiaduje się o intrydze żony, wyrzuca ją z domu i wnosi pozew o rozwód. Ostatecznie jednak małżonkowie dają sobie drugą szansę i decydują się na ślub kościelny, który zakłóca była partnerka Marka – kelnerka Kasia. Dziewczyna oznajmia, że jest w ciąży z Mostowiakiem. Na szczęście Hanka szybko przekonuje się, że dawna sympatia jej męża kłamie.

Wkrótce Marek i Hanka witają na świecie swoje pierwsze dziecko, małego Mateusza. Szczęście rodziny szybko zostaje zachwiane, gdy chłopca porywa chora psychicznie Irena Gałązkowa, która w przeszłości planowała adoptować Hankę. W końcu jednak udaje się odnaleźć syna Mostowiaków, a ojciec Mateusza ratuje porywaczce życie. Później małżeństwo zostaje wystawione na poważną próbę, gdy żona Marka wdaje się w romans z dawnym ukochanym, Marcinem Polańskim. W chwili uniesienia kobieta postanawia zostawić dla niego swoją rodzinę. Gdy jej kochanek nagle umiera, Hanka wraca, by prosić Marka o przebaczenie.

Najmłodszy syn Basi i Lucjana Mostowiaków też nie zawsze był wierny żonie. Gdy wydawało się, że już nic nie zakłóci spokoju Marka i Hanki, mężczyzna zdradza partnerkę z dawną miłością, Grażyną. Początkowo Mostowiak ukrywa to przed ukochaną. Otwiera się tylko przed mamą i siostrą Martą. Z czasem jednak wyrzuty sumienia zmuszają go do przyznania się przed Hanką. Żona wyrzuca go z domu i opuszcza Grabinę. Choć Marek stara się odzyskać jej zaufanie, proponuje separację i przeprowadza się do Warszawy. Mężczyzna jednak tak długo walczy o małżeństwo, aż wreszcie Hanka mu przebacza.

Życie Marka całkowicie zmienia tragiczny wypadek jego żony, który pod względem rozmachu może równać się jedynie ze śmiertelnym upadkiem Ryśka z „Klanu”. Wdowiec szybko się załamuje. Nie potrafi zająć się dziećmi ani pracować. Z czasem staje na nogi, a pomaga mu w tym koleżanka z dzieciństwa, Ewa Szefler. Niezdecydowany Marek wdaje się w romans nie tylko z nią, ale też Anną Gruszyńską, przyrodnią siostrą Hanki. Ostatecznie wybiera Ewę, z którą wziął ślub i rozpoczął nowy rozdział.

TRICOLORS/East News

Z telenoweli zniknęła nie tylko postać Hanki Mostowiak, ale także Marek. „M jak miłość” przez osiemnaście lat pokazywało telewidzom losy najmłodszego syna Basi i Lucjana. Wiadomość o pożegnaniu serialowego amanta, którego fryzura po dwóch dekadach od premiery produkcji TVP przeżyła renesans, wywołała wielkie emocje. Odtwórca roli Marka, Kacper Kuszewski wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Aktor podziękował telewidzom za przygodę, która trwała prawie dwie dekady. Przyznał, że bardzo długo zastanawiał się nad tym, czy powinien odejść z planu „M jak miłość”. Decyzja nie była łatwa. Stwierdził jednak, że liczy na nowe wyzwania aktorskie, a „największa frajda w zawodzie aktora, to wcielanie się w coraz to inne postacie, odkrywanie w sobie nowych barw i możliwości”. Po tym wszyscy zastanawiali się, jak twórcy zakończą wątek jego bohatera. Czy Marek zostanie rozjechany przez autobus? Czeczeńska mafia utopi go w Wiśle? A może umrze na niezwykle rzadką chorobę?

Być może przez sympatię do bohatera twórcy „M jak miłość” obeszli się z nim delikatnie. Gdy Ewa, druga żona Marka dostaje propozycję nadzorowania grantu za granicą, małżeństwo postanawia przyjąć ofertę. Bohaterowie na dobre opuszczają Polskę i przeprowadzają się na stałe do Australii. Pożegnanie z postacią Marka odbyło się w 2018 roku. Co ciekawe, później Kacper Kuszewski zasugerował, że produkcja telenoweli łamała prawa pracownicze. Jeśli interesują was losy polskich aktorek serialowych po 40, które wystąpiły w „M jak miłość”, zachęcamy was do zapoznania się z naszym artykułem.

Z telenoweli zniknął Marek, „M jak miłość” jednak trwa. Tak jak kariera Kacpra Kuszewskiego, choć nie można powiedzieć, żeby po odejściu z produkcji TVP aktor bardzo powiększył swój dorobek. Gwiazdor w 2022 roku znalazł się w obsadzie serialu „Tatuśkowie”. Widzowie zobaczyli ulubieńca w zupełnie innej odsłonie. Kacper Kuszewski zapuścił brodę i wcielił się w rolę zapracowanego pantoflarza Czarka. Razem z nim wystąpili m.in. Bartłomiej Kasprzykowski, Marcin Rogacewicz, Barbara Wypych oraz Katarzyna Ucherska. W tym samym roku serialowy Marek Mostowiak zagrał w filmie „Liczba doskonała” Krzysztofa Zanussiego z Andrzejem Sewerynem.

W przeszłości widzowie mogli zobaczyć Kacpra Kuszewskiego w takich produkcjach jak „Hotel 52”, „Wkręceni”, „Karol – człowiek, który został papieżem” czy też „Przyjaciółki”. Dzięki rozpoznawalności aktor dostał też propozycje wystąpienia w programach: „Jak oni śpiewają”, „Taniec z gwiazdami” oraz „Twoja twarz brzmi znajomo”. W dodatku dwa ostatnie wygrał.

Artur Zawadzki/REPORTER

Niewielu jest tak tajemniczych postaci w show-biznesie, jak serialowy Marek. „M jak miłość” sprawia, że telewidzowie traktują grających w telenoweli aktorów jak rodzinę lub znajomych i utożsamiają ich z bohaterami. Może im się wydawać, że o gwiazdach produkcji TVP wiedzą wszystko. Jednak Kacper Kuszewski to prawdziwa zagadka. Gwiazdor bardzo wcześnie zaczął chronić swoje życie prywatne. W trakcie wywiadów zdradził, że przywiązuje dużą wagę do wartości rodzinnych i nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez bliskich. Nie wiadomo jednak, z kim artysta układa sobie życie ani czy w ogóle jest w związku. Kacper Kuszewski przyznał, że decyzję o całkowitym odcięciu prywatności od mediów podjął, gdy „M jak miłość” zaczęło zyskiwać popularność. Aktor nie raz widział, jak jego koledzy i koleżanki z planu cierpią z powodu wpuszczenia dziennikarzy do swojego życia.

Serialowy amant wychował się w Koszalinie, w artystycznej rodzinie. Ojciec Kacpra Kuszewskiego był aktorem i reżyserem teatralnym. Matka gwiazdora też pracowała na deskach teatru. W szkole muzycznej, do której Kuszewski chodził ze swoją siostrą Justyną, nauczył się grać na skrzypcach, klarnecie oraz pianinie. Kształcił się przez dwanaście lat. Później dostał się do Akademii Teatralnej w Warszawie. Jeśli interesujecie się karierą polskich aktorów serialowych, zachęcamy was do zapoznania się z naszym artykułem.

Kacper Kuszewski to nie tylko serialowy Marek. „M jak miłość” pozostanie najbardziej rozpoznawalną produkcją w dorobku aktora, jednak nie wszyscy wiedzą, że gwiazdor jest rozchwytywanym dubbingowcem. Kacper Kuszewski użycza głosu m.in. Myszce Miki! Decyzję o przydzieleniu mu tej roli podjęto w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego mogliśmy go usłyszeć też w serii o Harrym Potterze jako Percy’ego Weasleya. W swoim dubbingowym dorobku ma też takie produkcje jak „Gwiezdne wojny” (Lukę Skywalker), „Baśnie Braci Grimm”, „Aladyn: Powrót Dżafara”, „Zakochany kundel II: Przygody Chapsa”, „Asterix i Obelix: Tajemnica magicznego wywaru”, „Atlantyda. Zaginiony ląd” czy też „Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie”.

Na koncie Kacpra Kuszewskiej jest także płyta muzyczna – „Album rodzinny”. Serialowy Marek Mostowiak w latach 2016-2018 koncertował jako wokalista zespołu Leszcze. Kolektyw nagrał dwa single: „Laski Laski” oraz „Konfitura”. Gwiazdor wziął też udział w takich projektach jak „Lato z radiem” i słuchowisko „Ordonka”.

TRICOLORS/East News

Choć Kacper Kuszewski już od kilku lat nie gra w telenoweli Ilony Łepkowskiej, w świadomości telewidzów nadal żyje jako Marek. „M jak miłość” nie jest jedyną produkcją, w jakiej wystąpił aktor. Poniżej prezentujemy listę filmów i seriali, w których możecie zobaczyć jednego z najsłynniejszych amantów małego ekranu. Natomiast więcej o serialu „M jak miłość” przeczytacie w naszym artykule.