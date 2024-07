To musiał być prawdziwy policzek! Jedyna i najjaśniejsza gwiazda w podwojach teatru, a zarazem żona właściciela postanowiła odejść z Buffo.

Okazało się, że Janusz Józefowicz zbyt długo nie prosił Nataszy, by została i od razu znalazł dla niej zastępstwo. Jak pewnie sądził, każda aktorka powinna chcieć zająć jej miejsce. Józek wyznaczył na jej miejsce Katarzynę Zielińską, jednak jak donosi magazyn "Na Żywo ta zawalona (dobrze płatną) pracą w serialu i nie tylko, odmówiła.

Natasza miała podobno żal do swego męża, że tak szybko podjął decyzję. Z pewnością po odmowie Zielińskiej ma kolejny trudny orzech do zgryzienia. Bowiem, czy aktorki, które mają wiele propozycji serialowych i telewizyjnych będą chciały poświęcać swój czas na próby do wymagających ogromu pracy musicali? Poza tym jak wiadomo praca w teatrze nie gwarantuje takich pieniędzy ani popularności, co duży bądź nawet ten mały ekran. Jak myślicie?



