Zbigniew Ziobro zapowiada kasację wyroku w sprawie Romana Polańskiego! W rozmowie z Radiową Jedynką, minister sprawiedliwości zaznaczył, że artysta, nawet z takim dorobkiem jak reżyser, musi być traktowany jak inni - równo wobec prawa.

Roman Polański w latach 60. został oskarżony o gwałt na 13-letniej dziewczynce. Sprawa ciągnie się od lat, jednak ostatecznie, 30 października ubiegłego roku, Sąd Okręgowy w Krakowie postanowił, że Roman Polański nie musi być deportowany do USA. Innego zdania jest Zbigniew Ziobro, który zapowiada kasację wyroku w Sądzie Najwyższym:

Podjąłem decyzję, że kieruję do Sądu Najwyższego kasację ws. decyzji dotyczącej Romana Polańskiego, w której to sprawie sąd krakowski zdecydował o niewydawaniu pana Polańskiego Stanom Zjednoczonym w sytuacji, kiedy jest oskarżony i ścigany o okrutne przestępstwo wobec dziecka, gwałt na dziecku - mówił minister sprawiedliwości.

Polityk uważa, że wszyscy powinni być traktowani równo. Zaznacza, że gdyby ktoś anonimowy dokonał takiego przestępstwa, z góry byłby deportowany do USA. Nie zgadza się na taryfę ulgową wobec Romana Polańskiego:

Z tego powodu, że on jest osobą znaną - ja mu nie odbieram jego dorobku artystycznego - nie można usprawiedliwiać i tworzyć uzasadnień, że ma być traktowany inaczej. Gdyby to był przysłowiowy Kowalski, nauczyciel, lekarz, hydraulik, malarz, to jestem pewien, że z każdego kraju już dawno zostałby deportowany do Stanów Zjednoczonych. Nie widzę powodu, by stosować tutaj podwójne taryfy. Wszyscy wobec prawa muszą być równi, zwłaszcza jak dopuszczają się przestępstw wobec dzieci - podkreślił minister.