Od kilku tygodni rodzina Rutkowskich zmaga się z negatywnymi komentarzami odnośnie wystawnych imprez, jakie w ostatnim czasie zorganizowali. Dodatkowo, na jaw wyszły nowe fakty z życia prywatnego Krzysztofa Rutkowskiego. Takiej presji nie wytrzymałby nikt, a już tym bardziej 10-letni chłopiec, który przerwał milczenie i odgryzł się hejterom.

Junior Rutkowski odpowiada hejterom na krytykę

Kilka tygodni temu Krzysztof i Maja Rutkowscy odnowili przysięgę małżeńską. Dodatkowo, dzień później zorganizowali huczną imprezę z okazji pierwszej komunii świętej ich synka Juniora. Krzysztof Rutkowski nie krył się z tym, jaką kwotę przeznaczył na magiczny dzień swojego dziecka, a internauci nie mogli w to uwierzyć. 10-letni chłopiec mógł liczyć na prezenty warte kilkaset tysięcy złotych i tym samym otrzymał aż dwa samochody, zegarek i inne drogie akcesoria. Na jaw wyszedł również fakt, że Krzysztof Rutkowski kupił prezent na osiemnastkę Juniora, która odbędzie się dopiero za 8 lat! W sieci zawrzało, a to dopiero początek, ponieważ kilka dni temu mama nieślubnego syna Rutkowskiego zgłosiła się z prośbą o podniesienie alimentów na dziecko. Wówczas detektyw został wywołany do tablicy i opowiedział o relacji z 15-letnim Alexandrem:

Po sześciu latach od urodzenia dziecka poinformowała mnie, że jestem ojcem - wyjawił wówczas Rutkowski.

AKPA/ Podlewski

W kontekście nie tylko drugiego syna Krzysztofa Rutkowskiego, ale też kosztownych upominków, które detektyw sprawia Rutkowskiemu Juniorowi, internautom trudno było zachować obojętność. W odpowiedzi na zarzuty o zbyt drogie i nieadekwatne prezenty komunijne, 10-letnie dziecko nie wytrzymało presji i zabrało głos:

Powiedziałem na mojej wypowiedzi. Zajmujcie się swoimi dziećmi, a mnie do tego nie mieszajcie! Co ich to obchodzi? - wypalił syn Rutkowskiego w rozmowie ''Kozaczkiem''.

AKPA

Wygląda na to, że relacje detektywa Rutkowskiego ze starszym, 15-letnim potomkiem nie są łatwe. Niedawno w rozmowie z Pudelkiem Krzysztof Rutkowski przyznał, że nie ma więzi z 15-letnim synem i jest dla niego obcy.

Ja nie mam żadnego związku emocjonalnego z tym chłopakiem. Jeśli ktoś mi przyprowadza dziecko po sześciu latach, to co ja mam się rzucić mu na szyję? (…) Nikt mnie nie zmusi, żebym go kochał - wyjawił detektyw.

Zdziwiła Was reakcja Rutkowskiego Juniora na komentarze internautów?

