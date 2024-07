Czy zmiana władzy w Polsce wpłynie na sytuację Romana Polańskiego? Wiele na to wskazuje! Już 30 października 2015 sąd podejmie decyzję o ekstradycji 82-letniego Romana Polańskiego do USA. Francuskie media sugerują, że Jarosław Kaczyński może być zwolennikiem wydania reżysera Amerykanom.

Jarosław Kaczyński podejmie decyzję o deportacji Romana Polańskiego?

Mówi się, że Polański nie powinien odpowiadać za swoje czyny, ponieważ jest wybitnym reżyserem. My tę argumentację odrzucamy - powiedział jakiś czas temu Jarosław Kaczyński.

Jego słowa przypominają teraz francuskie media, które podają, że według polskiego prawa czyny Romana Polańskiego uległy przedawnieniu, ale ostateczna decyzja o deportacji będzie należała do nowego ministra sprawiedliwości, którego powoła nowy premier.

Wiele wskazuje na to, że to Jarosław Kaczyński, szef PiS, podejmie decyzję o losie Romana Polańskiego. Czy w tej sytuacji wizyta Romana Polańskiego w Polsce zakończy się aresztowaniem? Okaże się już wkrótce.

Przypominamy, że polski reżyser został oskarżony o gwałt w 1997 roku, do którego doszło w willi Jacka Nicholsona. Polański wyjechał wtedy do Francji, skąd nie może być deportowany do USA, bo prawo tego kraju nie przewiduje ekstradycji. Czy Roman Polański powinien być deportowany do USA? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Roman Polański i Emmanuell Seigner w Cannes

Roman Polański w sądzie w Krakowie

Roman Polański w sądzie w Krakowie

