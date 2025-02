Elijah Wood, znany przede wszystkim jako Frodo Baggins z trylogii „Władca Pierścieni”, niechcący zdradził, że jest żonaty! Podczas rozmowy w podcaście „Inside of You”, prowadzonym przez Michaela Rosenbauma, aktor w naturalny sposób nazwał Mette-Marie Kongsved swoją „żoną”, czym wprawił w osłupienie słuchaczy. To pierwsze oficjalne potwierdzenie, że para jest po ślubie. Fani szybko zaczęli dopytywać o szczegóły ceremonii, jednak Wood i jego partnerka od dawna cenią sobie prywatność i niechętnie dzielą się informacjami o swoim życiu osobistym. Co zatem wiadomo?

Elijah Wood i Mette-Marie Kongsved pobrali się w dyskrecji po siedmiu latach związku

Choć Elijah Wood oficjalnie nie zdradził, kiedy i gdzie odbyła się uroczystość, media donoszą, że ceremonia miała miejsce w hrabstwie Los Angeles. Według doniesień para wymieniła przysięgi w obecności około 80 gości, a wydarzenie miało miejsce podczas sylwestra. Aktor i jego wybranka Mette-Marie Kongsved zdecydowali się na poufny status licencji małżeńskiej. Dlatego też dokładna data tego wydarzenia nie jest znana mediom.

Elijah Wood ujawnił związek z Mette-Marie Kongsved w 2018 roku

Elijah Wood i Mette-Marie Kongsved poznali się podczas pracy nad filmem „I Don't Feel at Home in This World Anymore”. Produkcja z 2017 roku, w której Wood zagrał jedną z głównych ról, miała kluczowe znaczenie nie tylko dla jego kariery, ale także dla życia osobistego. Mette-Marie Kongsved pełniła funkcję producentki filmu, a współpraca ta zaowocowała bliższą znajomością, która wkrótce przerodziła się w romans.

Aktor i duńska producentka doczekali się dziecka w 2019 roku. Elijah Wood podzielił się tą informacją dopiero kilka miesięcy później, w wywiadzie dla „Late Night with Seth Meyers”, ujawniając, że został ojcem. Para jednak nigdy nie zdradziła imienia ani płci swojego dziecka, co tylko potwierdziło ich zamiłowanie do prywatności. W marcu 2023 roku zdradził, że ma już dwoje dzieci i ponownie zaskoczył media.

Kim jest Elijah Wood?

Elijah Jordan Wood urodził się 28 stycznia 1981 roku w Cedar Rapids w stanie Iowa. Jego talent aktorski został zauważony już w dzieciństwie – w wieku 8 lat zaczął występować w reklamach, a jego pierwszą dużą rolą był występ w filmie „Powrót do przyszłości II" (1989).

Przełomowym momentem w jego karierze była rola w dramacie „Raj” (1991), w którym wystąpił u boku Melanie Griffith i Dona Johnsona. Już wtedy krytycy zwracali uwagę na jego naturalny talent i niezwykłą dojrzałość aktorską. Prawdziwą światową rozpoznawalność przyniosła mu rola Frodo Bagginsa w trylogii „Władca Pierścieni”, wyreżyserowanej przez Petera Jacksona. Filmy powstały na podstawie powieści J.R.R. Tolkiena i stały się jednymi z największych hitów w historii kina.

Trylogia składała się z trzech filmów:

„Drużyna Pierścienia” (2001)

„Dwie wieże” (2002)

„Powrót króla” (2003)

Za swoją rolę Elijah Wood zdobył ogromne uznanie i wiele nagród, a seria zarobiła miliardy dolarów na całym świecie. Po sukcesie trylogii aktor nie chciał być kojarzony wyłącznie z Frodo, dlatego wybierał różnorodne role. Wystąpił m.in. w:

„Sin City: Miasto Grzechu” (2005) – jako psychopatyczny zabójca Kevin

„Hooligans” (2005) – jako młody dziennikarz wciągnięty w świat angielskich chuliganów piłkarskich

„Maniak” (2012) – jako seryjny morderca w psychologicznym horrorze

Wood zajmuje się także dubbingiem. Podkładał głos m.in. w animacjach „Happy Feet” oraz „9”.

