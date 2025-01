Agnieszka Kotońska zasłynęła dzięki udziałowi w "Gogglebox. Przed telewizorem". Dziś jest jedną z największych gwiazd TTV i bierze udział w "Królowej przetrwania". Nie zaprzecza, że jej postać budzi kontrowersje i niejednokrotnie musiała sobie radzić z hejtem. Teraz podjęła radykalną decyzję.

Reklama

Agnieszka Kotońska ma już dość

Agnieszka Kotońska zdobyła popularność nie tylko dzięki swojej obecności w telewizji ale również aktywności w mediach społecznościowych. Nawet w "Królowej przetrwania" powiedziała wprost, że doskonale wie, co zrobić, aby "lajki się zgadzały". Chętnie prowokuje swoimi odważnymi zdjęciami, co niejednokrotnie narażało ją na ocenę. Tym razem jednak zdecydowała się na wymowne kroki, które mają ograniczyć bezkarność tych, którzy ją hejtują:

Kochani od teraz tylko osoby, które mnie obserwują mają możliwość komentowania. Muszę zrobić porządek na profilu, za dużo osób się wypowiada zupełnie nie w temacie i zostawia komentarze nie adekwatne do tematu. Jeśli zaobserwujesz mój profil tylko i wyłącznie, żeby mi dowalić i wyrzucić z siebie złość i nie zadowolenie na mnie - pożegnamy się na stałe. Pamiętaj, aby odnosić się do wszystkich z szacunkiem, nawet gdy dodajesz komentarz.

Agnieszka Kotońska w "Królowej przetrwania"

Po premierze "Królowej przetrwania" o Agnieszce Kotońskiej znowu jest głośno. Fani niemalże od pierwszych odcinków okrzyknęli ją swoją faworytką, chociaż nie brakuje również słów krytyki. Gwiazda TTV bawi widzów do łez swoim podejściem do życia. Niedawno głośno było na temat jej wyznania na temat seksu w konfesjonale. Agnieszka Kotońska zwraca jednak na siebie uwagę nie tylko kontrowersyjnymi wyznaniami czy zachowaniami, ale również zwierzeniami na temat swojego długoletniego małżeństwa. Agnieszka Kotońska wyznała, że Artur Kotoński jest jej pierwszą miłością i jest pewna, że będzie też tą ostatnią. O mężu mówiła w pięknych słowach: "Potrafi być nie tylko moim mężem, ale też przyjacielem. (...)Bardzo dużo ludzi we mnie nie wierzyło, a on jeden wierzył. Nigdy nie podcinał mi skrzydeł. Zawsze mówił do mnie: 'Fruń, a ja dobiegnę'. Mamy siebie i chociaż bym miała tę biedę klepać z nim i na tym sianie spać, to chciałabym tak się z nim zestarzeć do końca".

Metamorfoza Agnieszki Kotońskiej

Agnieszka Kotońska od czasów swojego debiutu w "Gogglebox. Przed telewizorem" zmieniła się nie do poznania. Przeszła jedną z największych metamorfoz wśród uczestników. Agnieszce Kotońskiej udało się zrzucić ponad 40 kg a swoją historią chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Aktualnie na samym Instagramie śledzi ją ponad 352 tysiące osób i niestety nie wszyscy są jej przychylni.

Agnieszka z "Gogglebox" nie boi się wyrażać swojego zdania i dążyć do spełniania własnych marzeń. Jednym z nich była metamorfoza sylwetki, którą teraz cieszy się, chwaląc się zdjęciami w sieci. Jednak często musi mierzyć się z ocenami internautów i przytykami w sprawie tego, co powinno jej wypadać a co nie.

Reklama

Zobacz także: "Królowa przetrwania": Paulina Smaszcz wyjawiła smutne fakty z przeszłości. "Jak upadasz, to zostawiają cię wszyscy, bo już nie mogą z ciebie skorzystać"