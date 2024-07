Różnica wieku między Roksaną Węgiel a jej narzeczonym, Kevinem Mglejem jest szeroko komentowana przez fanów młodej wokalistki, odkąd para ogłosiła swój związek. Niektórzy twierdzą, że 8 lat różnicy między partnerami to zbyt dużo, by móc tworzyć udaną relację. Teraz Kevin Mglej na swoim Instagramie opowiedział o nadchodzących w jego życiu zmianach.

Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja od początku był szeroko komentowany, a internauci nie kryli zdziwienia, że 18-latka spotyka się z 26-letnim partnerem. Do tej pory wszystko wskazywało jednak na to, że zakochani świetnie się dogadują, a niedawno nawet Roksana Węgiel ogłosiła zaręczyny z partnerem, potwierdzając jednocześnie stabilność ich związku.

Teraz jednak Kevin Mglej opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym w obszerny sposób tłumaczy swoje plany na przyszłość i wspomina o swoim wieku. Jak się okazuje, 26-latek planuje rebranding swojej agencji marketingowej i zapowiada zmiany w firmie - uważa, że przyszedł na nie odpowiedni czas.

Jak widać, kwestia wieku to powracający w kontekście Roksany Węgiel i Kevina Mgleja temat. O różnicy wieku dzielącej go z narzeczoną Kevin Mglej mówił w jednym z ostatnich wywiadów. Jak podkreślał, zupełnie mu ona nie przeszkadza.

- Powiem szczerze, że jestem bardzo daleko od medialnego zamieszania wokół nas, niemniej jednak informacje o "skandalu wieku" faktycznie do mnie dotarły. Miłość nie zna wieku i nie zna granic, rozpatrywanie uczucia w kategorii przykładania kalki innych relacji i mówienie, co się uda a co nie, nie ma po prostu sensu. W polskim show-biznesie bardzo daleko nam do rekordzistów, jeśli chodzi o różnicę wieku. Roksana też nie ma nic wspólnego mentalnie z wiekiem nastoletnim - powiedział Kevin Mglej dla "Co za tydzień".