O nowym związku Marcina Piotrowskiego, czyli Libera, plotkowano już od pewnego czasu, jednak on konsekwentnie unikał wypowiedzi. Fanów raczej to nie zdziwiło, bowiem wokalista przyzwyczaił ich do tego, że bacznie strzeże swojego życia prywatnego. Teraz nie ma już żadnych złudzeń - po rozstaniu z Sylwią Grzeszczak odnalazł nową miłość!

Reklama

Liber przyłapany na czułościach z nową partnerką!

Jesienią ubiegłego roku dowiedzieliśmy się nagle o rozpadzie związku Libera oraz Sylwii Grzeszczak. Chociaż uchodzili za świetnie dobrany duet, nie udało im się dłużej trwać w szczęściu i miłości. W opublikowanym jednak wówczas oświadczeniu dali do zrozumienia, że rozstają się w przyjaznych stosunkach i nie żywią do siebie urazy. Motywacją do tego z pewnością jest ich córeczka, nad którą dzielą się opieką.

Po rozstaniu każde z nich poszło w swoją stronę, ale niespodziewanie, zaledwie po kilku miesiącach, zaczęły pojawiać się plotki o rzekomo nowej partnerce wokalisty. Mówiono, że byli widziani razem chociażby w Sopocie, jednak do tej pory nie pojawiały się żadne zdjęcia, ani oficjalne stanowisko muzyka. Tymczasem atmosfera zagęszczała się jeszcze bardziej, a ostatnio dowiedzieliśmy się nawet jak wygląda nowa partnerka Libera, która miała być łudząco podobna do Sylwii Grzeszczak! Czy tak rzeczywiście jest? W końcu się przekonaliśmy!

W końcu stało się jasne, że serce artysty znów jest zajęte, a wątpliwości rozwiały zdjęcia paparazzi, którzy przyłapali zakochanych podczas przechadzki po Trójmieście.

Reklama

Zobacz także: Liber w ogniu krytyki. "Ehhh.... straciłeś w moich oczach"

Zobacz także