Doda ma bardzo pracowite wakacje - co chwila dowiadujemy się o jej kolejnych, telewizyjnych występach podczas różnych muzycznych wydarzeń. I właśnie wyszło na jaw, że artystkę zobaczymy na kolejnej wielkiej imprezie. Fani już nie mogą się doczekać jej występu.

Reklama

Wspaniałe wieści nt. Dody, fani w euforii

Doda nie zwalnia tempa, a co za tym idzie, my cały czas dowiadujemy się o jej kolejnych sukcesach i genialnych występach. Niedawno wszyscy zachwycali się show Dody podczas "Lata z Radiem", a teraz fani będą mieli kolejną okazję do podziwiania artystki. Jak się właśnie okazało, uwielbiana piosenkarka będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji Roztańczonego PGE Narodowego! Oficjalna informacja na ten temat właśnie pojawiła się na Instagramie artystki.

Jej wysokość Aquaria wypływa na Roztańczony... przed Państwem DODA. To zaszczyt, ale i radość! Ogłosić najbardziej wyczekiwaną przez Was, zjawiskową i wybuchową Królową polskiej sceny muzycznej. Artystka TOTALNA, bez której nie może obyć się żaden porządny melanż. Czekamy z utęsknieniem na ponowny występ naszej Queen na scenie Roztańczonego PGE Narodowego!Nie będziemy żałować ani jednej chwili w kolejce na Stadion! - brzmi oficjalny komunikat

Fani artystki piszą wprost, że już nie mogą doczekać się jej występu podczas Roztańczonego PGE Narodowego!

W końcu jakieś duże nazwisko. Mam nadzieję, że to nie koniec

Wreszcie jakiś konkret! @dodaqueen witamy

Będzie show

I znowu będzie huragan muzyczny na scenie. Yasssssss! - cieszą się fani

Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Wy też już nie możecie się doczekać występu Dody na scenie Roztańczonego PGE Narodowego? Bo my bardzo! Wielkie, muzyczne wydarzenie odbędzie się 28 września 2024 roku, a oprócz Dody na scenie zobaczymy jeszcze m.in. The Kolors, Skolima czy Jacka Stachurskiego.

Reklama

Zobacz także: Doda obejrzała występ Sylwii Grzeszczak w Sopocie. Od razu podsumowała

Zobacz także