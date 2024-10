Blanka Lipińska w rozmowie z mediami odniosła się do ostatnich doniesień o nowym związku Sylwii Grzeszczak. Zaledwie kilka dni temu Pudelek poinformował, że piosenkarka już od jakiegoś czasu spotyka się z byłym partnerem Blanki Lipińskiej. Artystka i Maciej Buzała do tej pory nie skomentowali plotek na swój temat, ale teraz głos w tej sprawie zabrała Blanka Lipińska. Od razu zareagowała na pytanie o swojego byłego partnera i jego nową miłość.

Sylwia Grzeszczak przez wiele lat tworzyła szczęśliwy związek z Liberem. Artyści tworzyli nie tylko zgrany duet na scenie, ale również poza nią. Sylwia Grzeszczak i Liber doczekali się córki Bogny, którą chronią przed światem show-biznesu. Niestety, nieco ponad rok temu okazało się, że Sylwia Grzeszczak i Liber rozstali się. Para wydała wspólne oświadczenie, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

Grzeszczak i Liber zakończyli swój związek w przyjaźni i pomimo rozstania wciąż ze sobą współpracują, a ich wspólna piosenka "Motyle", która powstała już po rozstaniu, była prawdziwym hitem. Kilka miesięcy temu okazało się, że Liber znów jest zakochany, a do mediów trafiły zdjęcia z jego nową partnerką. Od tamtej pory wszyscy zastanawiali się, czy również w życiu Sylwii Grzeszczak ktoś się pojawił. Sama gwiazda nie ujawniała, czy jest zakochana, ale ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że jest ktoś, kto zastąpił Libera. Pudelek donosił wówczas, że nowy partner Sylwii Grzeszczak to były Blanki Lipińskiej.

Sylwia Grzeszczak i Maciej Buzała do tej pory nie potwierdzili, ale również nie zdementowali plotek na swój temat, a teraz reporter Świata Gwiazd zapytał o ich związek Blankę Lipińską! Autorka książki "365 dni" od razu zareagowała.

Musimy pamiętać o tym, że ja się przyjaźnię z Maciejem. Rozstaliśmy się 6 lat temu, ale my się przyjaźnimy do dziś. On się przyjaźni ze mną, on się przyjaźni z Pawłem. On z Pawłem nurkuje, piję wódkę, lata na kicie, razem naprawiają nam różne rzeczy w domu na wsi, więc ja tego chłopa bardzo lubię i nie mam zamiaru, jeśli on mnie o to nie poprosi, wtrącać się w jego życie, albo mówić o nim cokolwiek, albo cokolwiek o jego życiu albo o jego przyszłych partnerkach

wyznała dla Świata Gwiazd.