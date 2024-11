Jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek popowych Sylwia Grzeszczak przechodzi bardzo intensywny okres. Miniony rok przyniósł wielkie zmiany w jej życiu prywatnym. Artystka, która od 20. roku życia jest obecna na scenie, rozstała się ze swoim partnerem Marcinem Piotrowskim, znanym jako Liber. Para zakończyła swój związek w dobrych relacjach, także nie było mowy o opowiadaniu o problemach publicznie. Grzeszczak bardzo rzadko zabiera głos na temat osobistych spraw.

Od jakiegoś czasu media rozpisują się o nowym rozdziale w życiu wokalistki. Niedawno Sylwia Grzeszczak pojawiła się na pierwszym zdjęciu z Maciejem Buzałą. Podobno między artystką a mężczyzną zrodziło się uczucie. Gwiazda jednak nie komentuje tych doniesień. Warto przypomnieć, że w przeszłości Buzała był partnerem m.in. Blanki Lipińskiej oraz Anny Karwan.

Teraz Sylwia Grzeszczak wróciła z nowymi wieściami, które szczególnie spodobają się fanom jej muzyki. Wokalistka zapowiedziała kolejny singiel. Już niedługo słuchacze będą mogli sprawdzić utwór „Latawce”. Artystka stworzyła też ze swoją ekipą klip do tego numeru. Ujawniła, że nakręciła go w jednym ze swoich ulubionych miejsc.

„Latawce” to ballada, którą usłyszycie już niebawem. Teledysk do niej powstał w malowniczym i dla mnie bardzo magicznym kraju. Kraju, gdzie wzgórza wznoszą nad jeziorami, a wybrzeża ciągnął się setkami kilometrów. Częste opady deszczu sprawiają, że zieleń jest wyjątkowa i intensywna. Wszędzie szwendają się owce. Podczas nagrywania często byliśmy tylko my – mój team i one. I latawce. Zależało mi, żeby mocno wiało, ponieważ latawce to jeden z motywów utworu

– powiedziała w nagraniu na Instagramie.