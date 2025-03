Piotr Gąsowski to znany aktor i prezenter, który regularnie pojawia się na małym i dużym ekranie. Największy rozgłos zyskał za sprawą roli w "Daleko od noszy", "Hela w opałach", "Dom" czy "Szpital na peryferiach". Poza tym kojarzony jest głównie z show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Polsatu. Jak się jednak okazało, fani mogą się spodziewać go w jeszcze innym formacie i to w stacji TVN!

Reklama

Piotr Gąsowski w nowej roli komentatora

Piotr Gąsowski oficjalnie dołączył do zespołu komentatorów programu "Szkło kontaktowe" w TVN24. Informacje na ten temat pojawiały się już wcześniej, ale teraz zostały oficjalnie potwierdzone. Widzowie będą mogli zobaczyć Gąsowskiego w nowej roli już pod koniec marca.

Bardzo się cieszę i wręcz ekscytuję faktem, iż dołączam do zespołu ''Szkła kontaktowego''. To jest program, który oglądam od samego początku jego powstania i zawsze z radością temu programowi i wszystkim jego twórcom kibicowałem - przekazał w rozmowie z Wirtualnymi Mediami sam Gąsowski.

"Szkło kontaktowe" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów publicystycznych w Polsce. Jego formuła opiera się na satyrycznym komentarzu do bieżących wydarzeń politycznych i społecznych. Do grona prowadzących należą znane osobistości medialne, a teraz dołączył do nich również Gąsowski.

Zobacz także: Wierni nagle usłyszeli głos papieża Franciszka. „Niech Bóg wam błogosławi”

Debiut Piotra Gąsowskiego w "Szkle kontaktowym"

Wejście Piotra Gąsowskiego do programu z pewnością wzbudzi wiele emocji. Jego charyzmatyczny styl i poczucie humoru mogą wnieść nową jakość do formatu TVN24. Widzowie zastanawiają się, jak aktor odnajdzie się w roli komentatora i czy jego obecność wpłynie na charakter programu. On sam jest naprawdę szczęśliwy i nie ukrywa, że nie wahał się z podjęciem decyzji.

Lubię dyskutować, słuchać, dowiadywać się czegoś nowego a przy tym, oczywiście nie będę ukrywał, uważam się za człowieka dowcipnego i z coraz większym dystansem do samego siebie, co jest jednym z nielicznych, pozytywnych aspektów... starzenia się. (...) Dlatego też, kiedy pojawiła się ta propozycja, mimo iż byłem bardzo zaskoczony, byłem też szczęśliwy i nawet sekundy się nie zastanawiałem

Chociaż Piotr Gąsowski jest stałym bywalcem w telewizji, jego dotychczasowe doświadczenie koncentrowało się głównie na programach rozrywkowych. Tym razem aktor zmierzy się z zupełnie nowym wyzwaniem, wymagającym refleksji i analizy aktualnych wydarzeń.

Co z przyszłością Piotra Gąsowskiego w Polsacie?

Na co dzień gwiazdor jest związany z Polsatem. Warto też przypomnieć, że po niemałej aferze, znów mogliśmy oglądać go w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Czy jednak posada w konkurencyjnej stacji zachwieje jego dotychczasową pozycję? Póki co nic na to nie wskazuje. Sam Piotr Gąsowski nie wspomniał również, jakoby zamierzał na dobre porzucić Polsat.

Najważniejsze jest w tym to, iż bardzo lubię i szanuję ludzi, którzy w ''Szkle kontaktowym'' występują. Bardzo podoba mi się różnorodność ich osobowości i charakterów

Piotr Gąsowski

Reklama

Zobacz także: Julia Wieniawa podzieliła się swoim szczęściem: "Kocham"