Po głośnym rozstaniu z Liberem, Sylwia Grzeszczak znalazła szczęście u boku nowego mężczyzny. Jej nowym partnerem ma być Maciej Buzała, znany z poprzednich związków z celebrytkami. Teraz media donoszą, że para nie ukrywa już swojej relacji, choć stara się zachować prywatność.

Jeszcze niedawno Sylwia Grzeszczak i Liber byli uznawani za jedną z najbardziej zgranych par polskiego show-biznesu. Współpracowali zawodowo, występując na jednej scenie i tworząc wspólne projekty muzyczne. Ich miłość zaowocowała narodzinami córki, Bogny, co tylko wzmocniło obraz ich harmonijnego życia rodzinnego. Niestety, we wrześniu 2023 roku para ogłosiła, że ich drogi się rozchodzą. W swoim oświadczeniu podkreślili, że ich relacja zakończyła się w przyjaznej atmosferze i wciąż pozostają w kontakcie, zwłaszcza jako rodzice. Fani byli w szoku, ponieważ ich małżeństwo uchodziło za wyjątkowo trwałe​.

Po rozstaniu Liber nie zwlekał długo ze znalezieniem miłości, a jak się ostatnio okazało - jego ex żona również. Pojawiły się doniesienia, że serce Sylwii Greszczak skradł Maciej Buzała, który wcześniej był w związku z Blanką Lipińską, czyli celebrytką dobrze znaną polskiej publiczności. Buzała, pilot i sternik morski, często dzieli się swoim aktywnym życiem na Instagramie, przyciągając uwagę fanów swoją przystojną sylwetką i odważnymi zdjęciami​.

Artystka nabrała wody w usta i nie komentuje tych informacji, natomiast według medialnych doniesień, spotykają się od kilku miesięcy, jednak starają się nie eksponować swojego związku w mediach społecznościowych. Mimo to uważni obserwatorzy szybko zauważyli, że para komentuje sobie wzajemnie zdjęcia i pojawia się w tych samych miejscach, co zdaniem internautów, tylko potwierdza podejrzenia o ich romansie​. Teraz natomiast mieli zostać przyłapani na czułościach.

Anonimowy informator Plotka doniósł, że spotkał Sylwię i Maćka w rodzinnych stronach mężczyzny. Para miała doskonale się razem bawić, a nawet nie szczędzić sobie czułości.

(Sylwia - przyp. red.) pojawiła się z Maciejem w klubie Cuma w Janikowie, rodzinnym mieście jej nowego partnera. To niewielkie miasteczko koło Inowrocławia. Cały wieczór spędzili w towarzystwie bliskich znajomych Macieja. Sylwia nawet zaśpiewała podczas karaoke piosenkę Whitney Houston ''I Will Always Love You''. Na pewno nie ukrywają już swojej bliskości

- przekazał informator Plotka.