Sprawa rozwodowa Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy wciąż jest w toku, a jak do tej pory byłym partnerom nie udało się osiągnąć porozumienia w kluczowych kwestiach, takich jak m.in. alimenty na syna pary, Vincenta. Teraz światło dzienne ujrzały nowe fakty, a finał całej sprawy zdecydowanie może nie spodobać się Joannie Opoździe.

Joanna Opozda poniesie konsekwencje prawne?

Choć medialne utarczki między Joanną Opozdą a Antonim Królikowskim trwają już od kilku lat, wygląda na to, że sprawa rozwodowa pary wcale nie zmierza ku końcowi. Wręcz przeciwnie - kolejne okoliczności zdecydowanie utrudniają byłym partnerom osiągnięcie porozumienia.

Najbardziej paląca wydaje się kwestia alimentów: kilka miesięcy temu doszło do ostrej wymiany zdań pary w mediach społecznościowych. Antoni Królikowski tłumaczył się ze swoich działań, a jego była partnerka wymownie mu opowiedziała:

Skoro Antoni K. pod przysięgą potrafi okłamywać Wysoki Sąd, to tym bardziej potrafi okłamywać Was… Co właśnie udowodnił swoim kolejnym dennym oświadczeniem - pisała Joanna Opozda na Instagramie.

Teraz okazuje się, że za te słowa aktorka może ponieść niemałe konsekwencje...

Wygląda na to, że słowa Joanny Opozdy mogą szybko zostać obrócone przeciwko niej. Według prawa, Antoni Królikowski może uznać wpis za naruszenie jego dóbr osobistych.

Gdyby pan Antoni (Królikowski - przyp. red.) chciał, mógłby skierować wobec niej prywatny akt oskarżenia o zniesławienie. Na drodze cywilnej mógłby też dochodzić zadośćuczynienia za naruszone dobra osobiste - wyjaśnił dla ''Super Expressu'' radca prawny Antoniego Królikowskiego.

To jednak nie koniec niefortunnych dla Joanny Opozdy okoliczności związanych z Antonim Królikowskim. Niedawno odbyła się sprawa o rozdzielność majątkową Królikowskiego i Opozdy, która stała się jednak punktem zapalnym do kolejnych działań prawnych. Joanna Opozda miała niedawno złożyć do prokuratury zawiadomienie o tym, że Antoni Królikowski składał w sądzie fałszywe zeznania. Sprawa bardzo szybko została jednak umorzona.

Co więcej, niedawno pojawiły się doniesienia o tym, że Joanna Opozda została pozwana w związku z rodzinną awanturą, do której doszło kilka lat temu. Wszystko wskazuje więc na to, że nowy rok nie rozpoczął się dla byłej partnerki Królikowskiego zbyt fortunnie...

