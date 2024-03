W tym roku księżna Kate jeszcze nie wystąpiła publicznie. W połowie stycznia dowiedzieliśmy się, że trafiła do kliniki medycznej w Londynie, gdzie przeszła operację. Pałac utrzymuje, że ukochana następcy tronu czuje się dobrze i wróci do swoich obowiązków po Wielkanocy. W tym czasie jednak zrodziło się sporo teorii spiskowych o jej zniknięciu, a w brytyjskiej opinii publicznej czuć już niepokój. Podobno rodzina królewska ma przekazać mediom oświadczenie w sprawie zdrowia księżnej Walii.

Pałac Buckingham zareaguje na teorie spiskowe o księżnej Kate?

Choć zazwyczaj brytyjska rodzina królewska nie ulega presji mediów, pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych o księżnej Kate. Jedna z nich mówi o romansie księcia Williama i rozpadzie małżeństwa. Nic dziwnego, że następca tronu i jego żona mają już dość zamieszania w sieci, które chętnie rozdmuchują lokalne tabloidy. Podobno royalsi planują z tym skończyć. Do przecieku dotarł magazyn „Forbes”.

Kate Middleton Pool / i-Images/Eyevine/East News

Redakcja amerykańskiego pisma dowiedziała się, że Pałac Buckingham ma przekazać ważne oświadczenie stacji BBC, która opublikuje komunikat o stanie zdrowia księżnej Kate obywatelom. Magazyn zwrócił się do BBC, by potwierdzić te doniesienia, ale dziennikarze nie skomentowali sprawy.

Kate Middleton Aaron Chown/Press Association/East News

Coraz dłuższa nieobecność Kate Middleton wywołuje niepokój wśród fanów royalsów. Dziennikarze wracają uwagę na fakt, że księżna Walii spędziła w szpitalu aż 13 nocy. To natomiast może oznaczać, że operacja, którą przeszła żona księcia Williama, była poważna. Nie ma wątpliwości co do tego, że mnóstwo Brytyjczyków czeka na konkretne informacje na temat ukochanej następcy tronu.

Kate Middleton Matt Crossick/Press Association/East News

Warto przypomnieć, że w kwietniu rodzina brytyjska będzie obchodziła szóste urodziny księcia Louisa. To będzie kolejna okazja, by księżna Kate wreszcie pokazała się publicznie.

