W ostatnim oświadczeniu księżna Kate przyznała, że miewa "dobre i złe dni", a ostatnio pojawiła się na dwóch ważnych uroczystościach czym dała fanom brytyjskiej rodziny królewskiej nadzieję na to, że z jej zdrowiem jest coraz lepiej i jest to wstęp do jej powrotu do życia publicznego. Informator z pałacu zniszczył jednak te nadzieje i wyznał, czego będzie można się spodziewać w najbliższym czasie.

Są nowe informacje ws. księżnej Kate

Księżna Kate w marcu tego roku poinformowała świat, że zmaga się z nowotworem i wycofała się z pełnienia obowiązków publicznych. Niespodziewanie żona księcia Williama pojawiła się w czerwcu na paradzie Trooping the Colour, a w lipcu gościła wraz z dziewięcioletnią córką Charlotte na finale Wimbledonu, czym wywołała ogromne poruszenie. Zdawać by się mogło, że teraz na dobre księżna Kate Middleton powróci do pełnienia obowiązków i coraz częściej będzie można ją oglądać publicznie- niestety teraz okazuje się, że tak się nie stanie. Informator z pałacu zabrał głos w tej sprawie i przyznał, że będzie zupełnie odwrotnie.

Andrew Parsons / i-Images/EAST NEWS

Jak przekazał magazyn "Cosmopolitan", który powołał się na informatora z pałacu, księżna Kate ma "wycofać się na nieokreślony czas z pełnienia obowiązków publicznych, aby kontynuować leczenie raka". Również osoba z otoczenia royalsów, tym razem w rozmowie z czasopismem "Vanity Fair" przyznała, że "Kate i jej rodzina, prawdopodobnie spędzą większość lata 'poza radarem' w swoim wiejskim domu Anmer Hall w Norfolk". Wykluczone mają być również podróże za granicę, jedynym wyjątkiem ma być podróż do Szkocji w przyszłym miesiącu, gdzie mają się spotkać z królem Karolem i królową Camillą.

Księżna Kate, książę William REX/Shutterstock/EAST NEWS

Z kolei informator magazynu "People" donosi, że Kate w końcu nie będzie musiała być w centrum uwagi. "Przebywanie z rodziną i bycie sobą da jej energię. Będzie mnóstwo czasu, aby skupić się na powrocie do zdrowia".

My życzymy Kate, dużo zdrowia!

