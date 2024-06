Związek Barona i Blanki Lipińskej to już dawno przeszłość i oboje ułożyli swoje życie osobno. Nie wszyscy jednak chcą to zrozumieć i co jakiś czas autorka "365 dni" raczona jest pytaniami o byłego partnera. Tak było i tym razem. Blanka Lipińska jednak bardzo szybko rozliczyła się z ciekawskimi.

Reklama

Blanka Lipińska zapytana o narodziny syna Barona

Podczas ostatniego festiwalu w Sopocie Alek Baron ogłosił, że został ojcem. Jego synek Leonard przyszedł na świat w maju. Teraz szczęśliwi rodzice dzielą się pierwszymi chwilami z ukochanym dzieckiem w sieci. Maluch przyszedł na świat jako wcześniak, jego rodzice odliczają już dni, kiedy będą mogli zabrać go już do domu. Internauci są bardzo zaciekawieni tym, jak na poszczególne etapy życia Barona reaguje jego była partnerka Blanka Lipińska. Byłą Barona pytano już o jego ślub z Sandrą Kubicką, a teraz nie ominęło jej również pytanie o narodziny jego dziecka. Pytanie jednak zostało niefortunnie sformułowane:

Pogratulowałaś Alkowi porodu syna?

@sandrakubicka

Blanka Lipińska na nietaktowne a przy okazji źle sformułowane pytanie odpowiedziała w swoim stylu:

Ale ten świat poszedł na przód, że chłop może dziecko urodzić. No szok

Wygląda na to, że wcześniejsze tłumaczenia Blanki Lipińskiej na temat tego, że nie interesuje jej życie byłych partnerów i tak powinien postępować każdy spełzły na niczym. Kolejny raz spotyka się ze wścibskimi pytaniami, których decyduje się nie olewać lecz odpowiada w swoim stylu.

Instagram @blanka_lipinska

Blanka Lipińska słynie z ostrego języka i tego, że nie boi się wyrażać swojego zdania. Chociaż często otrzymuje pytania m. in. o byłego partnera, stara się nie wypowiadać na temat jego życia oraz decyzji, formułując swoje odpowiedzi tak, by była w nich nutka sarkazmu w stronę ciekawskich. Aktualnie jest w szczęśliwym związku i w odróżnieniu od tego z Baronem, nie epatuje nim w mediach.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Blanka Lipińska wreszcie pochwaliła się nowym domem. Fani uznają, że to kolejny "grobowiec"?