Blanka Lipińska i Alek Baron kilka lat temu byli w związku. Pisarka nieraz odpowiadała na pytania o swoim byłym partnerze w wywiadach czy podczas Q&A na Instagramie. Ostatnio autorka książek udzieliła wywiadu razem ze swoimi obecnym partnerem, w którym również był poruszony temat muzyka. Sandra Kubicka nie wytrzymała.

le można... Czy słyszeliście, żeby Alek chociaż raz coś wspomniał o niej odkąd się rozstali po paru miesiącach związku? No właśnie. Dajcie żyć

Sandra Kubicka broni Barona po wywiadzie Blanki Lipińskiej: "Dajcie żyć"

Blanka Lipińska to autorka trylogii "365 dni" na podstawie których powstały produkcje filmowe. Dzięki swoim książkom znajdowała się w rankingu najlepiej zarabiających pisarzy w latach 2019-2020 według szacunków tygodnika "Wprost". Pisarka ma za sobą związek z zawodnikiem MMA Krzysztofem Kułakiem i muzykiem Alkiem Baronem. Obecnie 39- latka spotyka się z Pawłem Baryłą, który jest scenografem filmowym. Ostatnio oboje gościli na wywiadzie u Żurnalisty, w którym partner Blanki Lipińskiej wypowiedział się o różnicy w ich zarobkach i stwierdził, że nie stać go na wiele rzeczy, na które jego partnerka może sobie pozwolić. Dziennikarz poruszył również temat związany z byłymi partnerami Blanki Lipińskiej i zazdrości w ich związku. Żurnalista zapytał mężczyznę, czy miał dość, kiedy jego ukochana opowiadała o Baronie w jego wcześniejszym podcaście. Paweł podszedł do tego pytania nieco z dystansem.

Nie no daj spokój. Mamy ulubione żarty, bo chodzę do tego samego fryzjera co Baron — odpowiedział żartobliwe partner pisarki.

W ogóle mają bardzo często wizyty po sobie — dodała Blanka Lipińska.

Albo na przykład, ale teraz w tajemnicy. Głaskałem psy Barona — dodał prześmiewczo Paweł.

Teraz to są chyba ich psy — dodała Blanka.

Głaskałem psy Barona nie wiem, czy o tym wiedział. Mam nadzieje, że nie słucha — dodał na koniec.

Następnie cała trójka śmiała się z tej sytuacji i nawiązywali do nagłówków, które mogą powstać związku z ich wypowiedziami. Okazuje się, że ten fragment nie spodobał się żonie Alka Barona, która ma dość tego, że jego była partnerka wciąż o nim mówi. Sandra Kubicka postanowiła odnieść się do tego na swoim Instagramie.

O co chodzi z tym śmiechem, to jest jakiś tik nerwowy, czy to jest serio aż tak śmieszne, że on pogłaskał nasze psy i zrobił sobie z nimi zdjęcie? Przez ostatnie ponad 3 lata słyszałam już dziesiątki zaczepek w naszą stronę, obrażania Alka w wywiadach, Q&A, podcastach... słyszałam o scenariuszu o gitarzyście i pisarce, scenach które cyt. z wywiadu z pudelkiem ''Alek nie będzie zadowolony'', prezencie kaczce w salonie od Barona, o gratulacjach z okazji narodzin Leosia, widziałam zdjęcia w koszulach Alka... tego jest mnóstwo... to wszystko z publicznych artykułów — napisała Sandra Kubicka.

Kontynuowała:

Oprócz tego były jeszcze sytuacje poza kamerami. Jasne, często zaczynały media zadając pytania o Alka, ale come on na Q&A chyba sama wybierasz, na co chcesz odpowiadać. Ile można... Czy słyszeliście, żeby Alek chociaż raz coś wspomniał o niej odkąd się rozstali po paru miesiącach związku? No właśnie. Dajcie żyć

Blanka Lipińska i Alek Baron byli razem niespełna rok. Obecnie oboje są w nowych związkach. W tym roku muzyk nawet stanął na ślubnym kobiercu u boku Sandry Kubickiej i doczekał się razem z nią synka Leona. Myślicie, że autorka książek odpowie na InstaStories modelki?

