Na początku kwietnia Sandra Kubicka i Baron ogłosili wspaniałą wiadomość o ślubie! "Tak" powiedzieli sobie jednak w tajemnicy przed światem i, jak się później okazało, dość spontanicznie. Teraz o całe to wydarzenie została zapytana była partnerka muzyka - Blanka Lipińska. Wymownie odpowiedziała.

Reklama

Blanka Lipińska o ślubie Sandry Kubickiej i Barona!

Już niedługo Sandra Kubicka i Baron powitają na świecie pierwszy owoc swojej miłości. Zanim jednak do tego doszło, zakochani postanowili sformalizować swój związek i w tajemnicy przed odbiorcami powiedzieli sobie "tak". O ślubie poinformowali dopiero niemal tydzień później, wywołując tym samym nie lada zamieszanie.

Ze wszystkich moich życiowych osiągnięć i doświadczeń, największym i najważniejszym jesteś dla mnie Ty, Alek Baron. Odkąd jestem z Alkiem, czuję się jak feniks, który odrodził się i żyje na nowo. Zupełnie inaczej patrzę na życie i mam inne priorytety - pisała po wszystkim Sandra.

Fot. Natalia Poniatowska Instagram@natalia.npa

Kubicką i Barona zasypała lawina gratulacji, a tak wspaniała wiadomość jeszcze przez kilka kolejnych dni była numerem jeden w polskich mediach! Tymczasem teraz o ślub Sandry i Alka została zapytana jego była partnerka - Blanka Lipińska. Ta znana jest raczej ze swojego ostrego języka. Przyzwyczaiła też fanów do tego, że nie ma oporów przed wyrażaniem własnego zdania, co nierzadko budzi kontrowersje. Przy okazji najnowszego Q&A zatem, na pytanie o to, co myśli o ślubie swojego ex, prędko odpowiedziała:

Nie myślę o nim wcale

Instagram@blanka_lipinska

Autorka serii książek "365 dni" stwierdził również śmiało, że osoby, które rozmyślają o byłych partnerach, powinny zgłosić się po pomoc do specjalisty.

A wy myślicie o byłych partnerach, z którymi rozstaliście się lata temu? Zwłaszcza że od tego czasu żyjecie w szczęśliwym związku? Jeśli tak, to polecam wizytę u terapeuty, bo macie jakąś traumę, z którą warto byłoby popracować

Co myślicie o jej wypowiedzi?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Nie do wiary, skąd jest suknia ślubna Sandry Kubickiej. Zaskakujące kulisy ślubu Baronów

Sandra Kubicka, Baron Fot. Natalia Poniatowska Instagram@natalia.npa