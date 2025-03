Po głośnym rozwodzie z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel odnalazł miłość u boku Dominiki Serowskiej. Para w grudniu powitała na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko – syna Romeo. To już trzecia pociecha choreografa, który razem z byłą żoną wychowuje także nastoletnich Adama i Helenę. Jak Hakiel odnalazł się w nowej roli? Tancerz zdradził kulisy porodu i pierwszych chwil z synem.

Marcin Hakiel w rozmowie przed kamerą otworzył się na temat wyjątkowego momentu, jakim były narodziny jego syna Romeo. Choreograf zdradził, że poród odbył się przez cesarskie cięcie, a cały proces przebiegł zgodnie z oczekiwaniami. Dla Hakiela jednym z najbardziej wzruszających momentów było pierwsze przytulenie dziecka.

Wszystko było okej. Super ten moment, jak dostajesz dziecko właśnie do tego pierwszego przytulenia. Jest magiczny. To są takie chwile, które pamięta się do końca życia.

- powiedział z wyraźnym wzruszeniem Hakiel.