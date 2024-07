Nieudany zamach stanu w Turcji - AKTUALIZACJA

Wczoraj wieczorem w Turcji doszło do nieudanego wojskowego zamachu stanu. Na kilka godzin władzę przejęło wojsko, zamknięto granice, odłączono internet, wyłączono telewizję i wprowadzono godzinę policyjną. Jednak zwolennicy prezydenta wyszli na ulicę i powstrzymali czołgi, dlatego prezydentowi udało się już wrócić do kraju.

Reklama

Ci, którzy brali udział w puczu, zapłacą za to wysoką cenę - zapowiedział Erdogan witany przez tłumy swoich zwolenników.

Jak podaje gazeta.pl, powołując się na tureckie media - w starciach zginęło już ponad 250 osób, a 1440 osób zostało rannych. Tak wyglądał moment kapitulacji części puczystów na moście w Stambule.

Zamach stanu w Turcji - co z Polakami?

MSZ monitoruje sytuację w Turcji i prosi Polaków o zachowanie ostrożności i unikanie publicznych miejsc.

Zobacz także

MSZ apeluje do Polaków przebywających w Ankarze i Stambule o zachowanie spokoju i wzmożonej ostrożności, unikanie miejsc zgromadzeń publicznych oraz podporządkowywanie się poleceniom służb lokalnych - powiedział PAP w nocy z piątku na sobotę dyrektor Biura Rzecznika MSZ Rafał Sobczak.

Co z Polakami, którzy mają wykupione wycieczki do Turcji? Większość biur podróży odwołuje loty do tego kraju. Jako pierwsze biuro taką decyzję podjęło TUI Poland, które odwołało zaplanowane i opłacane przez turystów wyloty do Turcji. Podobną decyzję podjęła Itaka. Z kolei Wezyr daje turystom wybór - mogą zrezygnować z wycieczki i odzyskać pieniądze albo polecieć na wakacje.

Klienci Wezyra mogą zrezygnować z wakacji w Turcji bez straty swoich pieniędzy, ale biuro lotów nie odwołało. Zatem turystom pozostawia ostateczną decyzję. Posiadający wycieczki kupione w tym biurze podróży mogą też bezkosztowo zmienić kierunek - mówi money.pl Klaudyna Mortka z serwisu wakacje.pl.

Co działo się wczoraj w Turcji? Oto nasza relacja!

Szokujące wiadomości z Turcji! Premier kraju poinformował, że w kraju ma miejsce wojskowy zamach stanu! Wojsko stanęło przeciwko prezydentowi Turcji. W stolicy - Ankarze, słyszano strzały, zaś nad miastem latają samoloty wojskowe. Nad Stambułem jest również mnóstwo helikopterów. Dwa mosty, które oddzielają azjatycką i europejską część miasta, zostały zamknięte. W Ankarze nie działa internet. Została wprowadzona godzina policyjna, telewizja została przejęta przez wojsko. Wszystkie loty z Turcji zostały odwołane. Na Twitterze pojawiło się mnóstwo filmików i relacji świadków.

Wszystkie loty z Turcji zostały odwołane. Słychać strzały w Stambule, niedaleko policyjnej kwatery. Zostali wzięci zakładnicy. Prezydent Turcji jest bezpieczny - podaje CNN.

Tureckie wojsko potwierdza w oświadczeniu, że przejęło władzę. Czołowy turecki generał został wzięty jako zakładnik. W telewizji TRT (przejętej przez wojsko) odczytane zostało oświadczenie armii:

Nowa konstytucja zostanie przygotowana w najszybszym możliwym terminie, obecny rząd naruszył demokrację i rządy prawa, kraj jest rządzony przez "radę pokojową", którą zapewni spokój społeczeństwu, "rada pokojowa" zapewni, że spokój publiczny nie zostanie zakłócony, wolność obywateli będzie gwarantowana bez względu na religię, rasę i język, stan wojenny został ogłoszony - można było usłyszeć w odczytanym oświadczeniu, które nagle zostało przerwane.

Grupa znajdująca się w obrębie sił zbrojnych, rozpoczęła próbę puczu, aby obalić demokratycznie wybraną władzę - poinformował w oświadczeniu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Dodał, że to próba podjęta przez mniejszość w armii.

Jak podaje "Daily Mirror", prezydent prawdopodobnie został zabrany do bazy morskiej.

TVN 24 podaje, że w telewizji publicznej w Ankarze nastąpił wybuch.

Co grozi Polakom przebywającym w Turcji na wakacjach?

Co z Polakami, którzy spędzają urlop w Turcji? Jak podaje MSZ, polskim turystom nie dzieje się żadna krzywda i kurorty nie są zagrożone. Wiemy, że wszystkie loty z Turcji zostały odwołane. Konsulat Polski w Turcji oraz ambasada polska proszą, aby wszystkie osoby, które chcą się dowiedzieć czegoś o bliskich, którzy przebywają obecnie w Turcji, żeby kierowali swoje zapytania do MSZ. INFOLINIA MSZ 222 500 116.

"Telegraph" opublikował relację Brytyjczyka mieszkającego w Londynie, ale obecnie przebywającego w Stambule?

Dzisiaj wszędzie była policja, myślałem, że to normalne, ale to nie było normalne. Widzieliśmy śmigłowiec, o 10:30 byliśmy w knajpie, nagle wszyscy zaczęli patrzeć na swoje telefony, człowiek powiedział, że armia przejmuje kontrolę nad wszystkim. Coś ludzie czuli, coś wiedzieli.

Zobaczcie zdjęcia! Więcej informacji wkrótce. Będziemy też sprawdzać, co z Polakami, którzy dopiero wybierają się na wakacje do Turcji. Obecnie zamknięte jest lotnisko w Stambule. Jeśli wojsko rzeczywiście przejmie władze, może dojść do zamknięcia wszystkich lotnisk czy nawet granic kraju.

Zobacz: Dwie Polki zginęły w zamachu w Nicei. Marzena i Magdalena były siostrami. Nowe informacje z Francji

Wojsko na ulicach Ankary.

Strzały z helikopterów!

Wojskowy zamach stanu w Turcji:

Eastnews

Wojsko przejęło władzę:

Eastnews

Ludzie wyszli na ulicę:

Eastnews

Eastnews

Eastnews

Tureckie media podają, że zginęło już 90 osób.

Eastnews

Reklama

Zamach stanu w Turcji! Mnóstwo Polaków drży o swoje rodziny, przebywające na wakacjach w Turcji.