W marcu 2014 HUSH Warsaw wypuścił na rynek pierwszą w Polsce mapę mody autorskiej. Warszawska Mapa Mody to zbiór butików autorskich, butików typu multibrand i pracowni. Znajdują się na niej butiki uznanych marek i projektantów polskiego rynku mody m.in. Gosi Baczyńskiej, Ani Kuczyńskiej, Macieja Zienia, Mariusza Przybylskiego, Michała Szulca, MMC, Zuo Corp.

Reklama

Przeczytajcie więcej o polskich projektantach mody

Warszawska Mapa Mody to także lista znanych marek, które popularyzują polską modę na coraz większą skalę: est by eS, Łukasz Jemioł, Blessus, She/s A Riot, Mamapiki, Madox Design, czy By Insomnia.

Reklama

Warszawska Mapa Mody będzie dostępna w wybranych butikach, hotelach i restauracjach. Chętnie do sprawdzenia, co w modowej trawie piszczy?