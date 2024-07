Przed Wami ekskluzywny edytorial Anji Rubik dla magazynu "25". Zobaczcie jakimi słowami wielka gwiazda modelingu otwiera najnowszy numer swojego magazynu!

Reklama

"Na początku, chciałabym powiedzieć, że praca nad Magazynem 25 w jakiś sposób zmieniła moje życie. Oczywiście przejęcie roli redaktor naczelnej to dla mnie coś nowego, jednak byłam gotowa na to wyzwanie i nadal jestem. Nie byłam jednak przygotowana na reakcje związane z obecnością erotyki w ostatnim numerze. Nieoczekiwany odzew uświadomił mi, że nasze pokolenie jest bardziej konserwatywne od pokolenia naszych rodziców. Uwielbianie kobiecego ciała ze względu na seksualność zamiast po prostu za bycie seksowną jest źle postrzegane. Nie jest tajemnicą, że media działają w dość osobliwy sposób - sprzedawanie nieosiągalnego piękna jest dozwolone, a ukazywanie kobiet takimi jakimi są - odrzucane. Jednak chcę kontynuować przekraczanie granic, pokazując, jak może wyglądać kobiecy magazyn modowy.

„Kobieta jest obecna” to tytuł drugiego wydania naszego magazynu. Jest on dedykowany kobietom, które miały znaczący wpływ na obecny świat, przebijając szklany sufit w takich dziedzinach jak: design, moda i sztuka. Niektóre z nich stworzyły swoją własną markę od podstaw, inne są głównymi projektantkami najważniejszych domów mody. Jedną z kobiet na której skupiamy uwagę w 25 Magazine jest Marina Abramović. W pewnym okresie swojej kariery, z partnerem, z którym dzieliła życie i pracę, przeszła Wielki Mur Chiński. Spędziła w muzeach 750 godzin, uczestniczyła w manifestach. Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MoMA) organizując w 2010 roku przegląd jej twórczości, umocniło tylko jej pozycję jednej z najbardziej znaczących artystek naszych czasów. W tym wydaniu Magazynu 25, Abramović udostępniła nam swoje archiwa i pokazała jak erotyka, seksualna energia i napięcie przepełniają jej prace.

W nowym 25 również pokażemy Michèle Lamy, muzę Ricka Owensa. Lamy dała nam wyjątkową możliwość spojrzenie na markę, włączając w to nieuchwytną na co dzień „rodzinę Owensa” - ludzi, którzy pracują z nim w domu mody. Ten zespół to więcej niż trybiki w maszynie. Razem jedzą, podróżują i są blisko ze sobą - wygląda to tak, jakby razem mieszkali. To było przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. Wydawanie Magazynu 25 pomogło mi ukierunkować rodzaj seksualnej energii, którą posiada każda kobieta. Jestem wdzięczna losowi, że, mogę tworzyć ten projekt. Dzięki temu baczniej analizuję swoje własne doświadczenia, a praca przy 25 Magazine pozwoliła mi zrozumieć jak wielkich zmian może dokonać każdy z nas.

Kobiety, którym poświęcony jest magazyn, zaczęły ważny dialog na temat różnych wariantów erotyki co dowodzi, że seksualna energia jest źródłem kreatywności. Gdzie byśmy byli bez niej? Nie łatwo jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ odpowiedź wciąż jest tworzona. Mam nadzieję, że będziemy jej częścią. Miłej lektury."

Zobacz także

Reklama

Zobaczcie zajawkę najnowszego numeru: