To właśnie dzisiaj w Operze Leśnej w Sopocie podczas "Top of the Top Sopot Festival"pojawi się plejada gwiazd. Wśród nich nie zabraknie muzyka Piotra "Rubensa" Rubika, o którym ostatnio jest coraz głośniej.

Reklama

Kim jest Rubens?

Wiele osób słysząc "Piotr Rubik" ma tylko jedno skojarzenie - 55-letni kompozytor Piotr Rubik. Jednak w tym przypadku to skojarzenie jest mylne. Kim jest Rubens, którego imię i nazwisko brzmi Piotr Rubik? Rubens to również muzyk i twórca tekstów. W sieci jednak nie znajdziemy wielu informacji na jego temat. Nie jest wiadome ile dokładnie ma lat. Najprawdopodobniej jego wiek to mniej więcej 35 lat. W przeszłości muzyk związany był z zespołem "Lemon".

Zobacz także: Robert Gawliński zaskoczył publiczność na festiwalu w Sopocie. Fani są podzieleni

Pawel Wodzynski/East News

Co jest zabawne, Piotr Rubik przed pseudonimem "Rubens" miał pseudonim "Nie klaszczę". 8 kwietnia 2022 roku muzyk wydał swoją debiutancką EP, którą zatytułował: "Wynoszę się". W tym samym roku powstał singiel "Wszystko ok?", który uzyskał status złotej płyty. W przypadku muzyki polskiej złoto przyznaje się za 15 000 sprzedanych egzemplarzy.

Aktualnie Rubens zapowiedział trasę koncertową, która odbędzie się w październiku, listopadzie i grudniu. Będzie obejmowała takie miasta jak:

Zobacz także

Opole,

Wrocław,

Poznań,

Warszawę,

Białystok,

Gdańsk,

Kraków.

Biorę Was z zaskoczenia i dziś ogłaszam trasę promującą mój drugi album (jego nazwa już niebawem) !!!!!!!!!!! Zagram z moim zespołem całą 2 płytę - ale będą również 'piosenki, których nikt nie chciał'. Będą niespodzianki i generalnie can’t wait - poinformował Piotr 'Rubens' Rubik parę tygodni temu na Instagramie.

O życiu prywatnym Rubensa wiemy jeszcze to, że ma syna. Wiadome jest również to, że nie jest w związku z matką dziecka. W przeszłości związany był m.in. z piosenkarką Darią Zawiałow. Rubens grał bowiem w zespole u Darii. Para była ze sobą około dwóch lat. Ich związek skończył się po cichu.

W mojej erze szczęśliwego singla. W mojej erze zawsze dumnego taty. W mojej erze drugiej płyty - napisał po rozstaniu Piotr 'Rubens' Rubik na Instagramie.

Reklama

Czy aktualnie Rubens jest z kimś związany? Tego nie wiadomo. Jednak zachęcamy do obejrzenia i posłuchania jego dzisiejszego występu w "Top of the Top Sopot Festival".