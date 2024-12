Platformy streamingowe stale poszerzają swoje oferty o kolejne tytuły filmowe oraz serialowe, docierając do jeszcze szerszego grona widzów. Netflix już szykuje dla swoich odbiorców wielki kinowy hit, który zrobił furorę na całym świecie. Nie zdążyliście go obejrzeć na dużym ekranie? Nic straconego, bo już za chwilę będzie dostępny dla każdego!

Reklama

Nie mogę się doczekać, aż Netflix wprowadzi do oferty ten film

Spodziewać moglibyśmy się, że w okresie przedświątecznym platformy streamingowe będą prześcigać się w udostępnianiu bożonarodzeniowych hitów. Rzeczywiście, jeden z takich właśnie stał się numerem 1 na Netflix i jest oglądany przez wszystkich Polaków. Teraz jednak serwis szykuje dla swoich odbiorców prawdziwą bombę, która ze świętami raczej nie ma nic wspólnego! Już 15 grudnia Netflix wprowadzi do swojej oferty film "Barbie"! O czym opowiada?

Amerykańsko-brytyjska komedia fantasy z 2023 roku w reżyserii Grety Gerwig, to jedna z najgłośniejszych produkcji w ostatnich latach. Miesiącami budziła ogromne emocje na całym świecie i sprawiła, że ludzie na nowo zakochali się w kultowej Barbie. W główną rolę wciela się niezawodna Margot Robbie, z kole w roli Kena możemy zobaczyć Ryan'a Goslinga. Idealny świat Barbie staje na głowie, gdy ta zaczyna myśleć o śmierci, a to zaczyna znacząco wpływać na jej życie. Tylko ona sama może sobie pomóc, a jedyną drogą do tego jest podróż do ludzkiego świata.

W duecie z Kenem Barbie stawi czoła nieznanej dotąd rzeczywistości, która o ile jej przysporzy mnóstwo problemów i nieprzyjemności, tak Kenowi pokaże, "czym jest prawdziwe męstwo". Oboje wrócą do Barbie Landu już nie tacy, jak byli. Uwielbiana na całym świecie lalka zacznie odczuwać coraz większy smutek i straci pewność siebie, z kolei Ken będzie chciał odmienić swój los i zaistnieć w świecie, w którym do tej pory żył w cieniu Barbie.

kadr filmu "Barbie"

Film rozbawi całe rodziny, ale też wywoła u nich wzruszenie i w nieoczywisty sposób obnaży przed nimi obraz skrajnych oczekiwań, z jakimi zmagają się współczesne kobiety. Jak finalnie zakończy się historia Barbie? Czy uda jej się wrócić do poprzedniego, idealnego życia? Już 15 grudnia widzowie poznają odpowiedzi na te i inne pytania. Oprócz Margot Robbie i Ryan'a Goslinga w produkcji zobaczyć możemy:

America Ferrera jako Gloria

Kate McKinnon jako Weird Barbie

Issa Rae jako President Barbie

Rhea Perlman jako Ruth Handler

Will Ferrell jako szef Mattel.

Film "Barbie" odbił się szerokim echem na całym świecie, dzieląc odbiorców na dwa obozy - usatysfakcjonowanych, którzy widzą w nim atrakcyjną wizualnie rozrywkę oraz rozczarowanych, którzy oczekiwali spójnego filmu z konkretnym przekazem. Warto też przypomnieć, że premiera "Barbie" zbiegła się w czasie z premierą "Oppenheimera" - filmu dalekiego od różowego świata lalek. Mimo to obraz w reżyserii Grety Gerwig zdobył aż osiem nominacji do Oscara.

Będziecie oglądać "Barbie"?

Reklama

Zobacz także: Zbliża się grudniowy hit Netfliksa. Mamy zwiastun 2. sezonu „Squid Game”