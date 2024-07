Karolina Gilon jest modelką, ale i prezenterką TTVN (współprowadzi program De Facto). Okazuje się jednak, że na co dzień mylona jest z... siatkarką! A to wszystko przez wzrost Karoliny Gilon - aż 181 cm. Czy modelce to przeszkadza?

Jak ktoś mnie poznaje, to mówi, że jestem siatkarką, jak byłam młodsza, to grałam w siatkówkę, koszykówkę - mówi nam gwiazda.

Karolina Gilon na ramówce TVN (Kamizelka i spodnie marki SETA, klapki z kolekcji PUMA by Rihanna).