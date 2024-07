Poza emocjami związanymi z konkursem Eurowizji, fani muzyki mieli dziś zafundowaną muzyczną ucztę przez uczestników programu "X-Factor". Poprzedni odcinek wywołał wiele emocji i był głośno komentowany w mediach również przez samych jurorów, którzy nie mogli pogodzić się z decyzją telewidzów jak i uczestników. Daria Zawiałow, która odpadła z programu również nie kryła żalu, że nie dano jej szansy na dalsze uczestnictwo w programie. Przypomnijmy: Gwiazdy X-Factora oburzone wykluczeniem Zawiałow. Byliśmy tam z kamerą

W trzecim odcinku na żywo ósemka uczestników, która pozostała w show, zmierzyła się z największymi hitami ostatnich miesięcy. Na jednej scenie usłyszeliśmy przeboje m.in. Shakiry, Pharella Williamsa, Katy Perry czy też Avicii. O awans do kolejnego odcinka walczyli natomiast Cała Góra Barwinków, Hatbreakers, Trzynasta w samo południe z grupy Kuby, Jakub Jonkisz i Artem Furman z grupy Czesława, Magdalena Bal i Marta Bijan od Ewy Farnej i Anna Tacikowska spod skrzydeł Tatiany Okupnik. Jurorzy i prowadząca show nie mogli powstrzymać się od nawiązań do wydarzeń ostatnich dni - Wojewódzki nazwał Mozila polską odpowiedzią na "kobietę z brodą", a Okupnik przyznała, że ma romans z Farną, co można uznać za przytyk w stronę plotek, że rozstaje się z mężem.

Po wszystkich wykonaniach okazało się, że najmniej głosów otrzymali: Magdalena Bal, Marta Bijan i Hatbreakers. Z programem jako pierwsza pożegnała się Magdalena. Po bardzo emocjonującej dogrywce i ocenach jurorów po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z sytuacją remisową - zarówno zespół jak i podopieczna Ewy otrzymały po dwa głosy od jurorów. Zdecydowały więc głosy widzów, a tych mniej otrzymała grupa.

Oznacza to, że każdy z mentorów w "X-Factor" stracił przynajmniej jednego zawodnika.

