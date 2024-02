Przygoda w show-biznesie Darii Zawiałow rozpoczęła się, gdy wokalistka miała siedem lat. Widzowie mogli zobaczyć ją w programie „Od przedszkola do Opola”. To początek kariery, która obecnie ma swój wielki moment. Najnowszy album studyjny gwiazdy „Dziewczyna pop” zgarnia bardzo dobre recenzje, jest oceniany jako najlepszy (jak dotąd) w dorobku artystki. Niewykluczone, że to przełomowy materiał dla Zawiałow, która dopiero niedawno przekroczyła trzydziestkę. Mimo rosnącej popularności i rozpoznawalności wokalistka niechętnie mówi o swoim życiu prywatnym. Jednak nie tak dawno ujawniła, że jest w nowym związku.

Daria Zawiałow związała się z Piotrem Rubikiem

Pierwsza fala sławy spłynęła na Darię Zawiałow po występie w czwartej edycji „X Factor” w 2014 roku. Wokalistka nie wygrała programu, ale znalazła w nim miłość. Na planie poznała Tomasza Kaczmarka, gitarzystę zespołu Cała Góra Barwników. Muzyk skradł jej serce swoją skromnością. Nie obawiała się rywalizacji, ponieważ Kaczmarek nie miał parcia na szkło, wolał trzymać się z boku.

Zaledwie 24-letnia Daria Zawiałow zdecydowała się na ślub z ukochanym. Wesele było naturalne, bardziej przypominało imprezę niż nadętą ceremonię. Po północy goście ściągnęli formalne stroje i wskoczyli w dżinsy oraz T-shirty. Wokalistka nie planowała wyjść za mąż tak młodo, ale w 2016 roku poczuła, że Tomasz Kaczmarek to partner na całe życie.

Nigdy nie byłam kobietą żądną rozmaitych przygód, zmieniającą partnerów jak rękawiczki. Jak kocham – to na zabój. Jak się kogoś znajdzie, odpowiednią osobę, po co czekać? – mówiła na łamach serwisu Onet Kultura.

Nie tylko spędzali razem czas wolny. Czasem Daria Zawiałow grała z mężem koncerty. Twierdziła, że bycie razem non stop – w trasie po Polsce i w domu – jeszcze bardziej ich do siebie zbliża. Jednak w 2021 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o kryzysie w małżeństwie muzyków. Najpierw wokalistka zdementowała plotki. Dodała, że jest normalną dziewczyną, która miewa gorsze dni i może przechodzić trudniejsze momenty w relacji – jak każdy człowiek.

Każdy boryka się z jakimiś trudnościami, zarówno w pracy, jak i w prywatnym życiu. Chciałabym tylko, żeby pamiętano, że artyści są przecież normalnymi ludźmi. Mieszkam wraz z mężem i psem na 46 metrach kwadratowych, płacę rachunki, płacę podatki, sama sprzątam w domu, nie mam lokaja ani kucharza. Pracuję jak mrówka od rana do wieczora, często również w nocy. Mam prawo mieć gorszy dzień – powiedziała w połowie 2021 roku na łamach «Gazety Wyborczej».

Z czasem przestała publikować zdjęcia ze swoim mężem. W lipcu 2021 roku na jej Instagramie pojawił się wpis z hasztagiem „I’m a single lady”. Konsekwentnie jednak nie komentowała doniesień o swoim życiu uczuciowym w mediach. Aż do lipca 2022 roku. Wówczas pochwaliła się fotografią, na której całuje się ze swoim kolegą z zespołu.

Nowym partnerem Darii Zawiałow okazał się Piotr Rubik, znany jako Rubens. Muzycy znają się i współpracują od dawna, grali razem już w 2014 roku. Obecnie para chętnie dzieli się romantycznymi kadrami w mediach społecznościowych. Wspierają się również w karierze. Niedawno Rubens wydał swój debiutancki album studyjny. W tym związku nie są sami. Wiemy, że Piotr Rubik jest dumnym ojcem. Artysta w 2017 roku pokazał zdjęcie ze swoim małym synkiem.

W sierpniu 2023 roku fani zauważyli, że Zawiałow i Rubens przestali się obserwować na Instagramie. Od razu zaczęły się spekulacje na temat rozstania muzyków. Artystka tym razem także nie odniosła się do plotek i nie wiemy, czy coś rzeczywiście jest na rzeczy.

Po wejściu w nową dekadę życia wokalistka chce rzucić palenie i zdać egzamin z prawa jazdy. Nie ukrywa, że zależy jej na stabilizacji. Na łamach Noizz przyznała, że „chce już mieć dom”. Znaliście prywatną historię Darii Zawiałow?

