Wczorajszy odcinek X-Factor przyniósł nam wiele emocji. Wszyscy uczestnicy zaśpiewali przeboje z lat 80., a gwiazdą muzyczną wieczoru była Ewa Farna, która pomimo choroby, świetnie zaśpiewała swoje przeboje "Znak" i "Ulubiona rzecz". Największym zaskoczeniem był jednak werdykt widzów. Z programem pożegnali się dotychczasowi faworyci. Przypomnijmy: Tego nie spodziewał się nikt. Odpadła faworytka programu

Daria Zawiałow, solistka grupy Farnej, musiała zmierzyć się w pojedynku z zespołem Hatbreakers. Jurorzy z trudem podjęli decyzję, że to jednak utalentowana dziewczyna musi opuścić program.

W największym szoku jest Patricia Kazadi, która od początku kibicowała młodej wokalistce. W rozmowie z AfterParty.pl zdradziła:

Do mnie nie dotarło do tej pory, co się dzieje, do tego stopnia, że mi na uchu krzyczeli już, że kończymy, kończymy, a ja nie mogłam uwierzyć, w to co się dzieje. Dalej jestem w szoku. Nie ukrywałam, że bardzo dużą sympatię czułam do niej, pod względem wokalu. Jestem zauroczona też talentem i wrażliwością muzyczną zespołu Hatbreakers. Jestem zawiedziona wynikiem. Czy by oni odpadli, czy Daria, byłabym tak samo zawiedziona. Co będzie z Darią? To wszystko zależy do tego czy ktoś ją przyjmie, czy ona znajdzie na siebie pomysł - to nie jest łatwe zadanie - oceniła Kazadi.