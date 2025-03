23. sezon programu "American Idol" już trwa. 23 marca artyści wystąpili przed jurorami show. Jeden z występów szczególnie spodobał się oceniającym, a osoba, która go wykonała, zdobyła złoty bilet.

Drew Ryn zdobyła złoty bilet w amerykańskim "Idolu"

​Drew Ryniewicz, obecnie znana jako Drew Ryn, to 28-letnia wokalistka pochodząca z Chino Valley w Arizonie, obecnie mieszkająca w Nashville. W wieku 14 lat zdobyła rozgłos, zajmując szóste miejsce w pierwszym sezonie programu "The X Factor USA" w 2011 roku. Podczas przesłuchań zachwyciła jurorów swoją interpretacją utworu "Baby" Justina Biebera. ​

Po udziale w "The X Factor" Drew skupiła się na tworzeniu własnej muzyki i budowaniu kariery. W 2014 roku wydała swój debiutancki singiel "Illuminate Me". Dzięki aktywności na platformach takich jak TikTok i YouTube zyskała znaczną popularność, zdobywając ponad 2,2 miliona obserwujących na TikToku. Jej interpretacja wyzwania "Do Re Mi" zdobyła ponad 103 miliony wyświetleń i 6,1 miliona polubień. ​

W 2025 roku Drew postanowiła ponownie spróbować swoich sił w telewizyjnym konkursie talentów, biorąc udział w 23. sezonie "American Idol". Jej doświadczenie sceniczne oraz liczba fanów, czynią ją jedną z wyróżniających się uczestniczek tego sezonu. ​

Powodem, dla którego chciałam wystąpić w 'American Idol', było odnalezienie mojego starego dziennika z 2008 roku, kiedy miałam 11 lat, a moim pierwszym koncertem w życiu był koncert Carrie Underwood - powiedziała magazynowi The Republic Drew.

Co jeszcze wiadomo o Drew Ryn?

Prywatnie, Drew Ryn jest żoną Dillona Smitha, CEO firmy TeamChecked. Pobrali się 14 października 2018 roku. Dillon odgrywa istotną rolę zarówno w jej życiu osobistym, jak i zawodowym, wspierając ją w rozwoju kariery muzycznej. ​Przed laty Drew po udziale w "X Factor" otworzyła się na temat związany ze zmianą swojego nazwiska. Dlaczego Drew Ryniewicz skróciła swoje nazwisko do Drew Ryn?

Wiele gwiazd tak robi - tłumaczyła się.

Podobnie jak Fergie, jest Stacey Ferguson. Drew to mój pseudonim sceniczny, ale oczywiście, gdybym trafiła do szpitala lub coś w tym stylu, byłabym Drew Ryniewicz - dodała Drew.

Drew Ryn padła ofiarą cyberprzemocy

Drew Ryn wielokrotnie poruszała temat związany z cyberprzemocą, podkreślając, jak takie przeżycie może być trudne w szczególności dla młodych ludzi.

W 2011 roku wystąpiłam w programie „The X Factor” i padłam ofiarą poważnej cyberprzemocy - zdradziła Drew.

Instagram pojawił się w tym roku i był po prostu brutalny. Naprawdę brutalny. Byłam bardzo prześladowana z powodu mojego wyglądu. Byłam prześladowana z powodu mojego głosu, sposobu, w jaki stałam, sposobu, w jaki wyglądała moja mama... To było bolesne. I nie radziłam sobie z presją zbyt dobrze, ponieważ po prostu nie wierzyłam w siebie. Więc chciałam ponownie przedstawić się w telewizji z tą historią i tym, kim jestem teraz - dodała.

