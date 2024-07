We wrześniu zeszłego roku odbył się cichy ślub Tatiany Okupnik i Michała Micielskiego, menadżera Marcina Gortata. To właśnie koszykarz opublikował jedyne zdjęcia z ceremonii, a sama wokalistka niechętnie wypowiada się na temat swojego małżeństwa. Mimo olbrzymiego zainteresowania, Okupnik konsekwentnie odmawia komentarzy, co czasem prowadzi do spięć. Przypomnijmy: Zirytowana Okupnik do Rusin w DDTVN: "Skończmy ten temat!"

Nie przeszkodziło to jednak tabloidom w kolejnych publikacjach na temat domniemanego kryzysu w związku jurorki "X-Factora". W ostatnim czasie gazety donosiły, że Tatiana jest mocno niezadowolona z faktu, iż jej małżonek większość czasu spędza w USA, gdzie czuwa nad karierą Gortata. Miała nawet powiedzieć w rozmowie ze znajomymi, że nie tak wyobrażała sobie małżeństwo. Agnieszka Jastrzębska w "Dzień Dobry TVN" postanowiła zweryfikować te doniesienia i zapytała wprost Okupnik o szeroko omawiany kryzys.



Zaskoczę was, bo Marcin Gortat bardzo wszystko czyta. I dzisiaj rano obudził mnie tweet od Marcina: "Słyszałem, że macie kryzys?", a ja mówię "Bardzo mi przykro!". No i co... ja jestem zawiedziona postawą Marcina, bo wygrywa, przechodzi do drugiej rundy play-offów i po prostu utrudnia zakochanym spotkanie. To jest Marcinie po prostu nieludzkie, jak Ty się zachowujesz! - żartowała przed kamerą "DDTVN" Okupnik.