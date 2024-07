Dorota Wellman jest znana głównie z prowadzenia programu śniadaniowego "Dzień Dobry TVN" w duecie z Marcinem Prokopem. Jej poczucie humoru, cięty język i inteligencja sprawiają, że ludzie chętnie zasiadają przed ekrany telewizorów. Dziennikarka współprowadzi również z Pauliną Młynarską program "Miasto Kobiet" w TVN Style. Zobacz: Wellman i Prokop żartują z romansu Krupińskiej i Karpiela

Poza życiem zawodowym Wellman jest spełniona również prywatnie. Od 30 lat ze swoim partnerem Krzysztofem Wellmanem tworzy zgraną parę, a owocem ich związku jest syn Kuba. Poza dziennikarskimi obowiązkami prezenterka lubi także buszować po sklepach, odpocząć od rodzinnych obowiązków, ale wbrew pozorom lubi też być kurą domową, co zdradza w najnowszym wywiadzie dla "Grazii":

Szanuję i uwielbiam kury domowe. Uważam, że to ciężka , ale fajna praca. Sprzątanie, ogarnianie, gotowanie, siedzenie w domu i czekanie, aż wrócą moi mężczyźni, jest przyjemnością.

Dorota zdradza też, że mąż i syn pomagają jej, ale ona uwielbia gotować:

Codziennie gotuję inny obiad. Choćby to miała być kasza gryczana z pieczarkami. Nie wyobrażam sobie inaczej, bo wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do domowego jedzenia i je lubimy. A mnie to też organizuje.