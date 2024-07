To było do przewidzenia. Poradnik Małgorzaty Rozenek okazał się tak dużym hitem sprzedażowym, że tylko do końca 2013 roku sprzedano ponad 50 tysięcy egzemplarzy. Przed świętami Bożego Narodzenia księgarnie zamawiały dodruki na nowy rok, dlatego nieoficjalnie można szacować, że "Poradnik Perfekcyjnej Pani Domu" nabyło nawet do 80 tysięcy Polek.

Wydawnictwo postanowiło kuć żelazo póki gorące i nawet pomimo tego, że program Małgorzaty zniknął z wiosennej ramówki TVN, wydana zostanie druga część książki z praktycznymi poradami. Według informacji "Flesz" wydawca chce żeby ukazała się ona na Wielkanoc. Jednak bardziej realnym terminem wydaje się być wrzesień 2014 roku.

Ciekawe czy do tego czasu gwiazda Rozenek wciąż będzie tak jasna...

