Wczoraj amerykańscy fani muzyki mieli prawdziwe święto - w Nowym Jorku odbyła się ceremonia rozdania prestiżowych nagród American Music Awards. Na gali pojawiło się mnóstwo gwiazd, które zachwyciły na czerwonym dywanie. Przypomnijmy: Największe światowe gwiazdy na gali American Music Awards 2013

Nagrody AMA to jednak nie tylko zachwycające kreacje, ale przede wszystkim efektowne występy na scenie. A tych wczoraj nie brakowało! Każdy z występujących starał się skupić na sobie jak największą uwagę, a nie ma chyba w tej kwestii większego eksperta niż Lady Gaga, która na czerwony dywan wjechała na... ludzkim koniu.

Co gwiazda zaprezentowała na scenie? Gaga wykonała na żywo swój najnowszy singiel "Do What U Want", a występ nawiązywał do słynnego romansu prezydenta Kennedy''''ego i Marilyn Monroe. Nie zabrakło też seksownych zbliżeń między Gagą a partnerującym jej R. Kellym. Warto dodać, że Kelly był kilka lat temu oskarżony o... pedofilię.

Tak wyglądało show Lady Gagi na AMA 2013. Jest jeszcze w stanie przebić Miley Cyrus i Katy Perry?

