Nie tego spodziewali się fani programu "Farma". Wczorajszy odcinek miał wyłonić finalistów show, a niestety widzowie musieli obejść się smakiem. Produkcja nie podała ostatecznych wyników zadania, co bardzo nie spodobało się internautom. W sieci rozpętała się niemała burza!

Burza przed finałem "Farmy". Widzowie nie tego się spodziewali

Tuż przed wielkim finałem "Farmy" emocje sięgnęły zenitu, a widzowie nie szczędzą ostrych słów pod adresem produkcji. Po ostatnich pojedynkach, w których uczestnicy walczyli o miejsce w finale, wybuchły kontrowersje dotyczące zarówno zachowania niektórych zawodników, jak i decyzji organizatorów. Największe emocje wzbudziło zachowanie Kai, która złamała zasady w decydującym starciu, co doprowadziło do ogromnej fali krytyki wśród fanów. Widzowie twierdzą, że nieuczciwe zagrania powinny skutkować dyskwalifikacją, a produkcja nie powinna dopuszczać do takich sytuacji.

Wiadomym jest, że Żaneta jest jedną z finalistek, jednak widzowie do tej pory nie wiedzą, kto do niej dołączy. Dopiero dziś, w odcinku finałowym okaże się, którzy uczestnicy zawalczą o tytuł Super Farmera oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych.

Fani nie kryją rozczarowania takim obrotem spraw. Na instagramowym profilu "Farmy" aż roi się od komentarzy pełnych emocji i rozżalenia:

Tak się nie robi

Mieliśmy dzisiaj poznać drugiego finalistę, taka była zapowiedź odcinka

Mega słabe. Jutro finał a znana jest tylko jedna finalistka.

Kto powinien być w finale "Farmy"? Fani nie mają wątpliwości

Mimo że produkcja nie podała ostatecznego wyniku, fani już wskazują kogo widzieliby w finale. Przypominamy, że kilka odcinków temu Żaneta zakwalifikowała się do finału, a już teraz widzowie spekulują o kolejnym uczestniku. Czy faktycznie tak będzie?

Mam nadzieję że Bandi i że wygra. On jedyny zasługuje na to

Dla mnie Bandi zasługuje na finał, ponieważ przełamał swój największy strach i jest najlepszym farmerem co prawda miał doświadczenie, ale nie bez powodu został wybrany do programu

Tylko Bandi! Powinien wygrać - rozpisują się fani.

Fani uważają również, że Kaja za swoje oszustwo powinna zostać pozbawiona wejścia do finału:

Bardzo dobrze, powinna być wyeliminowana całkowicie za łamanie zasad

Finał "Farmy" na żywo już dziś wieczorem

Finał programu "Farma" odbędzie się na żywo 28 lutego 2025 roku o godzinie 20:10 na antenie Polsatu. Widzowie będą mieli możliwość wpłynięcia na wynik poprzez głosowanie SMS.

Zwycięzca otrzyma tytuł Super Farmera oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych, a także Złote Widły! Obecnie, jedyną potwierdzoną finalistką jest Żaneta Hałas, która zapewniła sobie miejsce w finale, wygrywając decydujący pojedynek. Jak myślicie, kto będzie miał szansę zawalczyć o nagrodę główną? Czy przypuszczenia fanów się sprawdzą i będzie to Bandi?

