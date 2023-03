Oscary 2023: Lady Gaga na czerwonym dywanie odsłoniła naprawdę dużo, a na scenie zaskoczyła bez makijażu!

Co za przemiana! Lady Gaga podczas Oscarów 2023 zaskoczyła swoim występem i porzuciła elegancką suknię, wybierając jeansy i trampki.

Lady Gaga zaskoczyła podczas 95. ceremonia wręczenia Oscarów, która odbyła się w Los Angeles. Gwiazda na scenie pojawiła się w zupełnie innym wydaniu niż chwilę wcześniej pozowała na szampańskim dywanie. Lady Gada zmyła wieczorowy makijaż i w jeansach oraz czarnej koszulce wykonała utwór nominowany do Oscara utwór „Hold My Hand”. To nie koniec niespodzianek z udziałem Lady Gagi podczas Oscarów 2023!

Lady Gaga na gali Oscary 2023 olśniewa na czerwonym dywanie w odważnej sukni

Lady Gaga doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę i po raz kolejny udowodniła to podczas gali rozdania Oscarów 2023. Gwiazda na "szampańskim dywanie" zaprezentowała się w odważnej czarnej sukni od Versace z przezroczystymi elementami, które odsłaniały naprawdę dużo i pięknym wieczorowym makijażu z czerwienią na ustach. Szybko się okazało, że Lady Gaga zamierza zaskoczyć nie tylko przed ceremonią, ale również podczas występu na scenie, gdzie zaprezentowała swoją piosenkę "Hold My Hand" z filmu "Top Gun: Maverick".

MIKE COPPOLA/Getty AFP/East News

Zobacz także: Oscary 2023: Rihanna w drapieżnej kreacji podkreślającej ciążowy brzuszek na szampańskim dywanie [ZDJĘCIA]

Podczas 95. gali rozdania Oscarów lady Gaga chętnie pozowała fotoreporterom w spektakularnej czarnej sukni Versace z przezroczystym tyłem, który odsłonił nie tylko plecy piosenkarki, ale również jej pośladki. Jak wiadomo Lady Gaga uwielbia zaskakiwać i tym razem pozwoliła sobie na odważny look! Co więcej, podczas przechadzki na szampańskim dywanie Lady Gaga uratowała fotoreportera od upadku. To był zdecydowanie jej wieczór.

Rex Features/East News

Rex Features/East News

Na scenie artystka zaprezentowała się już w zupełnie innym wydaniu! Naturalna Lady Gaga w koszulce i jeansach zaśpiewała swój utwór, a na jej twarzy nie było już wieczorowego makijażu, który prezentowała chwilę wcześniej na czerwonym dywanie.

KEVIN WINTER/Getty AFP/East News

Występ Lady Gagi na gali rozdania Oscarów obejrzycie tutaj!