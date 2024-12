Julię Żugaj czeka całkiem pracowita końcówka roku. Po raz pierwszy będzie miała okazję nie tylko zagrać ale również poprowadzić Sylwestra z Polsatem. Jednak nie zrobi tego sama. Właśnie wydało się, z kim wystąpi w duecie. Niektórzy się domyślali, teraz wszystko jednak stało się jasne. Z radością obserwuję, jak spełnia swoje marzenia.

Julia Żugaj zdradziła swoją tajemnicę. Czekałam na to

To zdecydowanie rok zmian w karierze Julii Żugaj. Kilka miesięcy temu spełniło się jej wielkie marzenie o udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Okazało się, że influencerka nie tylko w nim wystąpiła ale również dostała się do ścisłego finału. Całą swoją przygodę w programie Polsatu relacjonowała w swoich mediach społecznościowych. Ci, którzy myśleli, że na tym zakończy się jej przygoda z telewizją, mogą nieźle się zaskoczyć. Julia Żugaj dołączyła do grona prowadzących Sylwestra z Polsatem, który odbędzie się w tym roku w Toruniu. Zdradziła, z kim stworzy duet, podczas największej imprezy tego roku:

hej, poprowadzimy dla Was Sylwestra!!!

Okazuje się, że wraz z Julią Żugaj na scenie pojawi się niezastąpiony Adam Zdrójkowski. Ten duet wywołał euforię wśród fanów influencerki:

MOJA ULUBIONA OSOBA Z DUO Z MOIM ULUBIONYM AKTOREM SERIALU DZIECIŃSTWA - lepiej być nie mogło

The best duo

Nie mogę się doczekać już tego Sylwestra najlepsze rozpoczęcie roku!!

Jestem przedumna!! Nie dość, że zaśpiewasz na sylwestrze i spełnisz swe marzenie to jeszcze go poprowadzisz!! Wow.. - pisali fani.

Inni też zwrócili uwagę na to, jak wiele zmienia się w życiu Julii Żugaj, a niektórych aktywności zawodowych jeszcze niedawno sama nie mogłaby przewidzieć:

W tym roku chyba spełniają się twoje wszystkie marzenia - nawet te, o których nie wiedziałaś

Jesteście ciekawi, jak Julia Żugaj poradzi sobie w roli konferansjerki? Julia Żugaj to nie jedyna influencerka, która zagra podczas telewizyjnego sylwestra. Niedawno Wersow ogłosiła, że wystąpi podczas Sylwestra z TVP. Niedawno także wypuściła swoją najnowszą piosenkę "Momenty", która wywołała w sieci sporo zamieszania. Jesteście ciekawi występów dziewczyn na sylwestrowej scenie?

Udział Julii Żugaj w "Tańcu z Gwiazdami" to nie tylko zmiana, która sprawiła, że z sieci trafiła do telewizji i zaprezentowała się nowym odbiorcom, ale także w trakcie spełniania swojego wielkiego marzenia, jakim był udział w show przeżywała ciężkie chwile w życiu prywatnym. Julia Żugaj ogłosiła rozstanie z partnerem po kilku latach związku i musiała zmierzyć się z spekulacjami na temat jej domniemanego związku z Wojciechem Kuciną, który był jej tanecznym partnerem. Te nie milkną do dziś.

