Wczoraj polskimi mediami wstrząsnęła wiadomość o wypadku, który spowodował Dariusz K. Były mąż Edyty Górniak potrącił na pasach 63-letnią kobietę, która zmarła na miejscu. Co bardziej szokujące, muzyk był pod wpływem narkotyków. Przypomnijmy: Prokuratura postawiła zarzut Darkowi K. Był pod wpływem narkotyków!

Mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Obecnie przebywa on w areszcie, w poniedziałkowe popołudnie był jeszcze przesłuchiwany przez prokuraturę. Odmówił jednak składania zeznań i nie przyznał się do winy. Stwierdził jedynie, że... nie pamięta wypadku. Całą sytuacją i postawą celebrytą jest oburzona Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka ostro skomentowała jego postępowanie na swoim Facebooku.



Co trzeba mieć pod czaszka zamiast mózgu, żeby nie dość ze przejechać kogoś na ruchliwej ulicy na pasach, zabić w biały dzień, na zielonym świetle, być nacpanym, jechać do tego na terenie zabudowanym za szybko i jeszcze potem "nic nie pamietać"? Co za bezczelność i poczucie bezkarności - napisała Karolina.

