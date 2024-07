W tym roku stacja TVN postawiła na bardzo różnorodną ramówkę. Pojawiło się też mnóstwo nowości, zwłaszcza seriali, które miały być wielkimi hitami. O ile produkcja z Brodzik wzbudza zainteresowanie, to ta z Schejbal trochę mniejsze. Przypomnijmy: Seriale z Brodzik i Schejbal miały być hitami TVN. Jeden z nich stracił MILION widzów

Dużym zainteresowaniem cieszył się również powrót You Can Dance z Kinga Rusin na czele. Dziewiąta edycja tanecznego show nie cieszy się jednak tak wielką popularnością jak poprzednie. Jak podają wirtualnemedia.pl program przyciąga średnio 2,03 mln widzów, co daje stacji 3. pozycję w paśmie, zaraz po Polsacie i TVP 2. Najwięcej widzów miał pierwszy odcinek, który obejrzało 2,12 mln osób. Warto dodać, że w 2012 roku, kiedy to TVN emitował ósmą odsłonę, średnia oglądalność wyniosła aż 2,7 mln.

Oglądacie You Can Dance?

