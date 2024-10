Wiadomość o rozstaniu Dody i Dariusza Pachuta spadła na fanów jak grom z jasnego nieba - i choć początkowo nie wszyscy wierzyli w taki obrót spraw, potwierdziły się najgorsze przewidywania. Dariusz Pachut wydał oświadczenie i stało się jasne, że to on podjął tę trudną decyzję. Teraz milczenie ws. rozstania pary przerwała Julia von Stein. W mocnych słowach zwróciła się do eks wokalistki!

Julia von Stein zabrała głos ws. rozstania Dody i Dariusza Pachuta

Choć już od pewnego czasu Doda nie epatowała w sieci kadrami z życia prywatnego, czujni fani wiedzieli, że wokalistka jest w związku z podróżnikiem i ratownikiem medycznym, Dariuszem Pachutem. Niestety, potwierdziło się, że relacja pary należy już do przeszłości - Dariusz Pachut wydał oświadczenie, w którym opowiedział m.in. o przyczynach rozstania.

Jego słowa nie przeszły bez echa. Głos w sprawie zabrała m.in. Julia von Stein, która ma jednoznaczną opinię w temacie i - również ze względu na osobiste doświadczenia - solidaryzuje się z Dodą:

Chciałabym zabrać głos ws. Dody, ws. jej rozstania. Takie kobiety jak my, które mają sławę, mają pieniądze (…) nie chcemy więcej z rzeczy materialnych. Jest jeden aspekt w życiu, o którym niesamowicie marzymy - i nie wiadomo dlaczego, mamy jakiegoś pecha. To miłość. To jest tak przykre... - rozpoczęła Julia.

Instagram @julia_von_stein

Następnie Julia von Stein zwróciła się bezpośrednio do Dariusza Pachuta i trzeba przyznać, że nie przebierała przy tym w słowach. Wytknęła mu m.in. "wybicie się" na fali popularności Dody czy korzystanie z przywilejów celebryckiego życia:

Wie pan co? Niech pan ma trochę szacunku, godności, już nawet nie do Dody - do samego siebie. Fajnie było jeździć na wakacje? Fajnie. Za jej pieniądze. Fajnie było używać życia celebryckiego? Fajnie. Fajnie, że panu doszło koło 100 tysięcy obserwujących na Instagramie? Fajnie. Wszystko pan to miał - zwróciła się do Dariusza Pachuta.

Gwiazda zaapelowała do podróżnika, by ten nie wyciągał szczegółów rozstania pary na światło dzienne. Julia von Stein jest zdania, że Pachut powinien ... podziękować Dodzie za wszystko, co od niej dostał, a przede wszystkim za bezwarunkowe uczucie, jakim go obdarzyła:

Zobacz także

W zamian za to - niech pan da po prostu spokój. Niech pan ma godność, przestanie wywlekać. Za mało pan dostał od Dody rozgłosu? Niech pan jej po prostu podziękuje, za wszystko, co panu dała - dosadnie podsumowała von Stein.

Na koniec Julia von Stein nie zapomniała również o Dodzie i zwróciła się do wokalistki w niezwykle ciepłych i pokrzepiających słowach?

Doda, przeszłaś już tyle. Wiem, że jesteś najsilniejszą kobietą (…) i wiem, że sobie poradzisz kolejny raz, ale naprawdę nie zasługujesz na to, co przechodzisz. Życzę, Doda, żebyś kiedyś trafiła na mężczyznę, który pokocha Cię bezwarunkowo (…) tulę Cię z całego serduszka - przekazała Dodzie Julia von Stein.

Doda póki co nie skomentowała doniesień ws. rozstania - przekazała jedynie, że "ma 40 lat i nie zamierza opowiadać publicznie o życiu prywatnym". Spodziewaliście się takiej reakcji?

